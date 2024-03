Reportaron más de 1.200 nuevos casos de dengue en Entre Ríos

Sociedad En lo que va de 2024 los casos de dengue han multiplicado por 17 los de 2023

Sociedad Confirmaron el primer fallecimiento de un paciente por dengue en Entre Ríos

la cifra hace un acumulado de 3.129 casos desde agosto a la fecha;, comunicó ael director provincial de Epidemiología, Diego Garcilazo, al brindar la actualización epidemiológica en torno al virus.Y agregó: “Este año hubo un invierno bastante suave y eso llevó a que el virus siguiera circunvalando en las provincias del norte argentino, incluso el norte de Santa Fe; por lo tanto, tuvimos muchos casos importados durante noviembre y diciembre por personas que viajaron a Chaco, Misiones y Formosa, donde más casos hubo”.el director provincial de Epidemiología, Diego Garcilazo, quien ratificó quePor su parte, el ministro provincial de Salud, Guillermo Grieve, recordó que “el año pasado hubo 800 casos; a la actualidad hay 3.000 y, recalcó y aclaró que, “si se contagia de dengue, el 97% tendrá una buena evolución, haciendo reposo, hidratándose y haciendo la consulta, entre el 4º y 5º día, para determinar que no sea otra enfermedad”.“De los 3.200 casos, hemos tenido 211 internaciones lo cual representa el 6% del total; 15 pacientes en terapia intensiva, que implica el 0.4% del total; y el fallecimiento de un paciente, que representa el 0.03% del total”, especificó el médico y funcionario provincial.Los síntomas frecuentes incluyen: fiebre, enrojecimiento e inflamación de la piel, y dolor intenso de cabeza, detrás de los ojos, en músculos y articulaciones.Es importante saber que esta enfermedad puede tener formas graves y causar la muerte.En caso de presentar alguno de los signos de alarma como dolor abdominal intenso y continuo; mareo o desmayo; vómitos persistentes; somnolencia; intranquilidad o irritabilidad; sangrado en encías, vómitos, orina o heces se debe acudir a un centro de salud de inmediato.“El 10% de los casos confirmados son en la población pediátrica pero la población más afectada siempre es la económicamente activa -entre los 20 y 60 años-; de igual manera, los extremos de la vida son los que más cuidados hay que tener, sobre todo en lo vinculada a la deshidratación”, recalcó Garcilazo“El ministerio de Salud de Nación está evaluando qué se hará en el 2025 porque nos encontramos en un periodo en el que habrá ascenso de casos en marzo y descensos en abril; y para que haya anticuerpos tras la vacuna se necesitan 15 días, con lo cual, hay que evaluar la aplicación porque es para evitar la internación de los casos graves, que representan entre el 1 y 3%”, fundamentó el ministro Grieve. Y remarcó: “Para Entre Ríos, desde el punto epidemiológico, no está indicada la vacunación masiva; y a nivel nacional tampoco”.“Pero más importante que la vacunación, es importante ser conscientes respecto de que, si nosotros hacemos los controles adecuados, no debería haber casos graves”, recalcó.