Lucas Sugo dijo “estar muy feliz” de presentarse en la Fiesta del Ternero

Sociedad San José de Feliciano vive la última noche de la Fiesta Provincial del Ternero

Lucas Sugo fue el artista principal que estuvo convocado para concluir la edición 50º de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano 2024. Antes de subirse al escenario mayor “Lázaro Blanco”, habló cony comentó su felicidad de estar en las bodas de oro.“Estoy muy contento, feliz, con todas esas cosas que se experimentan antes de subir al escenario, que también uno lo disfruta mucho. Las bodas de oro de esta fiesta hacen que realmente sea un privilegio para nosotros pisar este escenario”, manifestó.Con respecto a los proyectos para este año, sostuvo: “Uno sigue porque es una elección de vida, un sueño que se me hizo realidad, porque logramos cosas y no queremos estancarnos. Tenemos un nuevo show que lo estamos preparando en el Teatro Gran Rex durante el segundo semestre y después vamos a andar por Paraguay, Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay y Estados Unidos”.Finalmente, destacó: “No sé lo que tiene mi música, pero tiene honestidad, es decir, todo lo que canto, lo siento y, además, mi carrera no se nutre solo de lo musical, sino que busco generar estados emocionales. Me di cuenta de que la música sana corazones”.