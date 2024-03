La feria de emprendedores, paso obligado en la Fiesta Provincial del Ternero

Sociedad San José de Feliciano vive la última noche de la Fiesta Provincial del Ternero

La feria de emprendedores se transformó en uno de los lugares más concurridos por el público que asistió a la 50º edición de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano, en la localidad de San José de Feliciano.Uno de los feriantes, oriundo de La Paz, expresó: “Nosotros somos artesanos y hacemos juguetes de madera. Siempre andamos en todos lados”. Asimismo, indicó que la fiesta “a nosotros nos gusta, somos de la zona. Siempre venimos”.Nano Delicias es otro de los puestos que había en cercanías al predio donde se desarrollaba la fiesta. En este caso, es manejado por una madre junto a su hija paceñas. En primer lugar, comentó el balance de los cuatro días: “Hoy repuntó un poquito, venía medio flojo, pero vamos de a poquito”.“Todo se elabora con cariño para que salga rico y lo puedan degustar. Tenemos dulces variados como naranja con chocolate, fruta con chocolate, mermelada de higos con almendras y nueces. Tenemos cosas raras que no hay en el mercado común. Se trata de llevar a la gente productos autóctonos con frutas orgánicas que no tienen agroquímicos y 100% natural con el azúcar que es el único conservante natural”, precisó.“A veces se trabaja bien y a vece viene floja la mano, pero como está la situación del país es esperable”, detalló un hombre que vendía anillos.Trabajos con cuero como zapatillas, cintos y demás productos son otros de los más buscados en Feliciano. Su propietario, que participó por primera vez, explicó: “Mi emprendimiento es cuero desde hace 30 años. Venimos de Tigre y hacemos carteras, sandalias, cinturones, etc”.“Este emprendimiento empezó hace siete años. Primero fue una cadenita, después otra y así se van agregando. Tenemos acero común, dorado y blanco. Es un material muy noble porque es antialérgico”, sostuvo una mujer que vino desde Mercedes, provincia de Corrientes.“La fiesta es muy linda, la venta como en todos lados ha sido muy poca. Estoy contento porque con mi señora vinimos desde tan lejos y charlamos con la gente y muchos artesanos y les decía que no se ven cosas así”, manifestó un hombre que vendía cuchillo, picahielos y demás cuchillería.