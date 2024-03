Tradición, baile y música en la última luna de Fiesta del Ternero en Feliciano

Shows musicales

Video: Natali Candia fue la primera artista en subir al escenario en la última noche

Video: Eduardo Rodríguez hizo su presentación con un pequeño niño en el escenario mayor "Lázaro Blanco"

Video: Ballet Ñe-á fue otro de los grandes atractivos de la noche del domingo en Feliciano

Video: Lucas Sugo enamoró al público de Feliciano en la noche final de la Fiesta Provincial del Ternero

La palabra de funcionarios

Video: Funcionarios dialogaron con Elonce sobre la 50º edición de la Fiesta Provincial del Ternero

Testimonios de la gente

El amor de una fanática de Lucas Sugo

Feliciano se vistió nuevamente de fiesta este domingo para dar el broche de oro a la edición 50º de la Fiesta del Ternero Entrerriano.Durante la tarde, se desarrolló el desfile de jinetes y agrupaciones tradicionalistas. Bajo una jornada agobiante, una multitud acompañó el evento por las calles céntricas de la localidad de Feliciano.transmitió en vivo en el marco de “Nuestras Fiestas”, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos y la región.Sobre el escenario “Lázaro Blanco”, se presentaron ante el público de Feliciano, quienes estuvieron en la última noche de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano.Tito Godoy, cantante y guitarrista de la localidad de Feliciano, quien posee una extensa trayectoria a nivel provincial y nacional.Luego de su participación, dialogó cony afirmó que “es una gran emoción para mí de que los músicos de Feliciano me hayan elegido después de tantos años de amistades. Hay muy buenos artistas que tienen muchos proyectos y calidad para seguir”.es otro de los grupos locales que se presentó en la última noche en la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano para tocar algunos de sus temas más conocidos.fue otro de los artistas que participó en la cuarta y última noche en el escenario Lázaro Blanco, de la localidad de San José de Feliciano., dirigido por Elbio Vargas, que deslumbró al público que se hizo presente en el predio.Luego de su show, el director del Ballet Ñe - á, Elbio Vargas, dialogó cony manifestó: “Lo que queríamos contar era lo que se vive en las bailantas y un poco la historia nuestra”.En cuanto al ballet, sostuvo: “Son amigos que uno va conociendo en la vida, como el ‘Gallego’, Juan, los gurises que hacen de asistentes porque hay elementos escénicos que necesitamos que ensayen con nosotros y a veces se ensaya aparte lo coreográfico, la asistencia de escenas y de utilería donde después se ensambla”.Con respecto a un nuevo aniversario de la Fiesta Provincial del Ternero, indicó: “En estos 50 años me encontré con mucha gente que me contó la historia de la fiesta, donde uno valora el sacrificio enorme de ser desprendidos para brindarle este evento al pueblo, el cual es conocida a nivel nacional. Hay gente que sacó plata de su bolsillo como ganaderos o personas que sacaron tiempos de sus familias para brindarse y hacer pequeños detalles para que todo esto pueda llegar a los 50 años con éxito. Es maravilloso el hecho de compartir como comunidad, ya que eso hace grande a la Fiesta del Ternero Provincial”.Luego siguió la oportunidad del cantante y compositor uruguayo,, quien cerró la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano a pura cumbia tropical y romántica.El intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, indicó a: “Es una alegría estar compartiendo los 50 años de tradiciones. La visita de la vicegobernadora y nuestras legisladoras hacen que se vista aún más de fiesta lo que pasamos durante cuatro días con una cantidad de eventos, los cuales culminan hoy en el escenario ‘Lázaro Blanco’”.“Es una política clara, donde entendemos que las fiestas nacionales y populares son movilizadoras en cuanto a la economía y el turismo. Por tal motivo, a estas cuestiones tenemos que seguir apoyándolas y dándoles mucha fuerza porque hace al trabajo y el desarrollo de nuestros pueblos”, agregó.En tanto, Alicia Aluani, vicegobernadora de Entre Ríos, sostuvo: “Desde la provincia comprendemos que es fundamental el acompañamiento de este tipo de fiestas populares, donde se muestra la tradición y la historia. Hay que apoyar a las fiestas populares porque, no solo se mueve la economía local, sino regional. También mostramos al resto de la provincia lo que tenemos, con qué contamos, cuáles son las actividades que hacemos y visibilizamos el trabajo de muchos artesanos”.A su vez, una diputada provincial señaló: “Esto potencia nuestra localidad y el turismo rural que tenemos. Estamos en el centro de los corredores termales como La Paz y la costa del Uruguay”.Un hombre oriundo de Diamante dijo: “Vine especialmente a la Fiesta del Ternero para ver a mi mujer que cantó junto con Natali Candia. Estoy feliz de seguirla en los escenarios”.En tanto, una mujer de la localidad correntina de Perugorría, sostuvo que “vine a ver a Lucas Sugo”.Otra mujer oriunda de Diamante comentó: “Trato de seguirlo a todos lados siempre que pueda. Me gustan sus canciones y cómo es él. A este sombrero lo tengo desde la primera vez que lo fui a ver”., de 84 años y oriunda de Feliciano, vino preparada como fanática de Lucas Sugo y con un obsequio personal para el artista. Elegantemente preparada, afirmó: “Canta muy lindo”.Al mismo tiempo, dio detalles del regalo que tiene preparado: “Le traje una bombilla con el nombre de él”.Sobre su pasión, admitió: “Siempre lo he escuchado. Me gusta la voz de él”. Asimismo, expresó que lo ayudó a salir de un difícil y complicado momento de salud: “Me ponían (la música) cuando venían los doctores. No hablaba, estaba muda. Escuchaba la música de él y movía la cabeza".