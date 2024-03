Los fogones, un tradicional lugar de encuentro en la Fiesta del Ternero

Sociedad Feliciano vibró con la tercera noche de la 50º Fiesta Provincial del Ternero

La Fiesta Provincial del Ternero entrerriano transita sus 50 años en Feliciano.registró en vivo con imágenes y testimonios en el marco de Nuestras Fiestas, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.Los fogones son uno de los espacios que más se disfrutan en la Fiesta Provincial del Ternero. Están ubicados alrededor de la plaza principal y son alrededor de 30. Son lugares tradicionalistas acondicionados por familias que se instalan para compartir comidas típicas.El Quincho “Los Hermanos” es uno de los lugares más concurridos.“La estamos pasando lindo con torta asada y de todo un poquito”, explicó el dueño del fogón. Además de la comida mencionada, la buseca será otro de los alimentos que tendrán como atractivo. Sobre la receta, detalló: “Primero a la cebolla la picás, después le agregamos el mondongo y los alimentos”.En el caso del fogón “El Curupí” se integró de “un grupo de amigos que hace siete años que estamos nosotros. Ya la gente de lo que lo heredamos ya no está. Nos juntamos para compartir un momento”. Sobre las bodas de oro, manifestó que “como hijo de Feliciano es algo muy especial el hecho de tener la oportunidad de compartir, de ver mucha gente que viene de afuera, que son hijos de acá que se han ido y vienen acá a pasar un momento. La tierra los atrae y nos motiva”.“Es una fiesta que reúne a la familia y amigos de muchos años, que a veces no nos vemos por años y nos reencontramos. Es una fiesta del pueblo”, manifestó.Desde el quincho “Los amigos de Polly”, indicaron que “una nueva noche en este festival, hace cinco años estamos en este lugar. Hoy sale un cordero, un lechón y pan casero. Soy el amasador oficial, me dedico a eso”.“Polly era amigo de todos los chicos, yo soy el padre. Él perdió la vida hace seis años en un accidente de tránsito. Era muy querido. Todos los amigos vienen, se mantiene la peña, lo tradicional. Ellos me pusieron a mí como que quedé en su lugar. Era un chico que no tenía problemas con nadie, era muy querido”, contó sobre la historia del quincho.Desde el fogón “La abuela morocha”, indicaron que “le metimos ficha al quincho este año, vamos un pasito adelante, queremos mejorar en todo. El año pasado obtuvimos el primer premio, ganamos y esperamos tener suerte este año. Este año agregamos estantes, cosas antiguas, salames colgados y demás. Es como una pulpería. Hoy hacemos asado con cuero”.“Quisimos representar la evolución del fuego, la cocina económica con leña. La tradición, estos 50 años, es emocionante para nosotros los de Feliciano”, expresó.Un hombre contó que “hoy hicimos un homenaje a Pichi Pérez, quien falleció hace poco. Era un referente de este quincho. Son 50 años de mucha tradición. El Fogón Felicianero fue uno de los primeros y sigue en pie. Aparte de la fiesta, cumple 50 años como quincho”.“La llama está encendida, comeremos asado con cuero de vaquilla. Es un fogón de amigos, familiar, es para todos”, agregó.Un niño dijo que “me gusta venir a la fiesta, vine con toda la familia, se está cocinando el asado. Hoy al mediodía comimos guiso. Anoche comimos cordero y lechón”.Desde quincho “El Federal”, comentaron que “somos amigos de la familia Arévalo, siempre nos invitan todos los años. Nuestra fiesta es hermosa, nos gusta que la conozcan. Es una fiesta distinta a otra, tiene viva la tradición. Las personas que vienen por primera vez conocen los fogones, nuestra vestimenta de campo, nuestras costumbres llaman la atención”.