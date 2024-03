Alerta amarilla por temperaturas extremas para parte de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para gran parte de Entre Ríos. Según se informó, abarca a los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Villaguay, Nogoyá, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.



El nivel de alerta amarillo indica que las temperaturas que se registren pueden tener un efecto peligroso leve a moderado en la salud de las personas.



Un evento de temperaturas extremas, indica el organismo nacional, es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud.



Cabe recordar que para este domingo y lunes se anticipan temperaturas máximas de 33ºC, mientras que para el martes se pronostica una máxima de 35ºC. Serán días con humedad elevada y probabilidad de lluvias. Recomendaciones -Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

-No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

-Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

-Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

-Evitar comidas muy abundantes.

-Ingerir verduras y frutas.

-Reducir la actividad física.

-Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

-Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

-Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.



Ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:



- Solicitar de inmediato asistencia médica.

- Trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.

- Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.