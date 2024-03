Francisco Cuestas: la Fiesta Provincial del Ternero “es de las más importantes”

La Fiesta Provincial del Ternero lleva a cabo su 50º edición desde el pasado jueves 7 de marzo y finalizará este domingo. En la tercera noche, contó con la presentación de grandes artistas, entre los que se destacaba Francisco Cuestas. En diálogo con Elonce, hizo hincapié en la importancia del festival y de sus nuevos proyectos.



En primer lugar, indicó: “Muy contento de estar en estos 50 años en la Fiesta del Ternero, una de las más importantes de la provincia de Entre Ríos y reconocida a nivel nacional. Estamos muy felices de poder estar esta noche, que está hermoso y con un público increíble”.



“Tenemos una linda banda con todos los chicos que me vienen acompañando hace un tiempo. Estamos felices de llevar nuestra música y siempre dándole algún nuevo matiz. Buscamos tener siempre una renovación musical, más allá de lo que hacemos en homenaje a los Cuestas”, agregó el artista.



En segundo punto, sostuvo: “Me llena de satisfacción saber que estos festivales se han podido mantener en el tiempo, sea cual sea la situación del país. A veces no es fácil hacerlas, pero el público sostiene todo esto. La fiesta tiene todos estos fogones a su alrededor. No hay que perderse eso, es lo lindo y la esencia de cada fiesta”.



De cara a su futuro, Cuestas aclaró: “Todavía quedan algunas presentaciones en la temporada. Venimos con varias cositas, se viene un lanzamiento nuevo y una canción nueva que vamos a presentar. Grabada está con mi amigo y hermano Efraín Colombo, que la compusimos especialmente para hacer este dúo que según me han dicho va a venir una versión con distintos artistas de esta canción”. El 6 de abril se llevará adelante Cantores Entrerrianos junto a artistas diamantinos en el Teatro 3 de Febrero.