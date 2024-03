Una historia de superación y dedicación en el servicio de Bomberos Voluntarios

Un corazón dividido entre Buenos Aires y Paraná

La Oficial Teresa Lapadula, una bombera voluntaria con una historia de superación y dedicación, compartió su experiencia en el cuartel de Paraná. En una emotiva entrevista con, contó cómo su pasión por el servicio la llevó a enfrentar desafíos y a encontrar su lugar en esta noble profesión.Teresa, oriunda de Escobar, Buenos Aires, se convirtió en un pilar fundamental en el cuerpo de bomberos de Paraná. A pesar de vivir en la capital porteña, su compromiso la lleva a viajar los fines de semana para servir como bombera. “Nuestra familia está en Buenos Aires, nuestro trabajo también, pero nuestro corazón está aquí”, confesó con emoción.La elección del cuartel de Paraná no fue casualidad. Teresa recordó un momento crucial en su vida:Junto a mi esposo, comenzamos a venir los fines de semana. Mi mejora fue notable, y hoy seguimos aquí”.Como responsable de los aspirantes, Teresa dedica varios fines de semana a guiar a los nuevos integrantes. “Me emociona hablar de los bomberos porque amo la oportunidad que me brindaron. Cumplir este sueño de infancia y contribuir a salvar vidas es un privilegio.“Cuando escuchas la sirena, te preparas para salir a ayudar. Es un llamado que no podés ignorar”, explicó Teresa.En aquel entonces, las mujeres no tenían acceso a esta vocación, pero hoy, Teresa es un ejemplo de perseverancia y valentía.Recientemente, Teresa recibió un gesto significativo de los Veteranos de Guerra de Malvinas: una tarjeta y un chocolate en honor al Día de la Mujer. “Es un honor recibir algo de ellos”, afirma con gratitud.un lugar con un significado profundo.y la comunidad del jardín decidió honrar su memoria al imponerle su nombre. “Este va a ser tu jardín”, le dijo la esposa de Daniel, y Teresa cumplió esa promesa.Teresa viaja cada fin de semana a Paraná para cumplir su compromiso como bombera voluntaria. A veces, el viaje implica colaborar en la ruta cuando surgen emergencias, pero a las 21 horas, llegan a la ciudad de Paraná.Los ACV que Teresa enfrentó cambiaron su vida. Ahora, su rol en el jardín es más administrativo, pero sigue ayudando a las maestras y colaborando con pasión., finalizó.