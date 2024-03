Llovieron más de 150 milímetros en Concepción del Uruguay y hubo anegamientos

Serios inconvenientes al desbordar el entubado del arroyo Las Ánimas en Concepción del Uruguay pic.twitter.com/SHKawgU7xt — elonce.com (@eloncecom) March 9, 2024

Las intensas lluvias registradas en Concepción del Uruguay generaron anegamientos en numerosas calles de la ciudad, como 9 de Julio, Galarza, bulevar Montoneras y zonas aledañas al arroyo Las Ánimas.La situación fue complicándose por la gran caída de agua que superó los 150 milímetros en poco más de una hora; de hecho, calles Suipacha pareció convertirse en un río a causa de las copiosas precipitaciones.También en Barrio San Vicente, hubo numerosas calles anegadas y el agua ganó varias casas de la zona.El mayor inconveniente se generó en horas de la medianoche, en zona de calle 9 de Julio, Galarza, bulevar Montoneras, hasta calle Sarmiento, pasando por calles aledañas, por la gran cantidad de agua caída en pocos minutos, que saturó el desagüe entubado del arroyo Las Ánimas, que comenzó a inundar diferentes arterias, dejando autos con el agua hasta las ventanillas.

La situación demandó la intervención de personal del Cuerpo de Bomberos Voluntario que acudió en auxilio de los automovilistas atrapados en sus vehículos; afortunadamente no hubo que lamentar personas lesionadas o víctimas.Los autos fueron arrastrados con algunos ocupantes en su interior, quienes no se percataron de la fuerza del agua e intentaron cruzar zonas muy complicadas. Afortunadamente, no se reportaron mayores heridos, peros los inconvenientes requirieron de la asistencia de Bomberos Voluntarios.

Tras el paso del temporal, el cuerpo de Bomberos Voluntarios llevó a cabo un valioso rescate en Montoneras y Lepratti, donde cuatro autos quedaron varados debido a las condiciones climáticas adversas. El personal de bomberos respondió con prontitud y eficacia, asistiendo a los automovilistas que se encontraban en una situación de riesgo.La intervención de los bomberos fue crucial para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas afectadas por la tormenta. Gracias a su dedicación y profesionalismo, se logró rescatar a los individuos atrapados en medio de la emergencia, demostrando una vez más el compromiso de este cuerpo de emergencia con la comunidad.La lluvia continuaba, pero la situación tendía a normalizarse.