Comenzó la segunda noche de la 50º Fiesta Provincial del Ternero en Feliciano

Feliciano transita la 50º edición de la Fiesta provincial del Ternero Entrerriano, que comenzó este jueves por la noche y se extenderá hasta este domingo 10 de marzo con música en vivo y actividades campestres. Se trata de las bodas de oro del festival.transmite en vivo en el marco del segmento “Nuestras Fiestas”, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.Este viernes se presentan Los Hermanos Vega, Los Poriahú del Chamamé, Los Amigos de Feliciano, Monchito Merlo, Los Criollos de Feliciano, La Nueva Banda, Banda XXl.El sábado, en tanto, se podrá disfrutar de Arandú, Ballet Lázaro Blanco, Biguá, Manuel Cruz, Las Voces de Feliciano, Sergio Galleguillo, Francisco Cuestas, Juan Manuel Bilat, Proyecto Z, Coty Hernández.El domingo estarán en el escenario Natalí Candia, Tito Godoy, Feliciano Irundy, Eduardo Rodríguez, Los De Imaguaré, Ballet Ñeá, Lucas Sugo, La Groupera.Durante estos días, se podrá disfrutar de visitas al santuario de Lázaro Blanco, el paseo turístico “Huella de Belgrano”, el parque San José y las peñas que se organizan en la Casa de la Cultura del Bicentenario.Habrá además una feria artesanal y una muestra fotográfica que recorrerá los 50 años de la Fiesta Provincial del Ternero.Un paseo de compras estará disponible en el predio de la fiesta con oferta de emprendimientos y artesanías regionales.También, alrededor de la plaza principal unos 30 fogones tradicionalistas acondicionados por familias estarán instalados para compartir comidas típicas.La tradicional jineteada se realizará en un campo cercano, mientras que el paseo de las agrupaciones tradicionalistas será uno de los días de la fiesta junto con la elección de la pareja de embajadores culturales.Uno de los asadores contó a Elonce que “tenemos un quincho familiar, somos los Zampedri. Son muchos años con esta tradición. Hoy se come asado con cuero. Arrancamos a las 17.30 para comer a las 23. Todos los días hay comida nueva. Ayer fue empanada, hoy asado con cuero”.“Es una fiesta que reúne a la familia y amigos de muchos años, que a veces no nos vemos por años y nos reencontramos. Es una fiesta del pueblo”, manifestó.Desde el quincho “Los amigos de Polly”, indicaron que “una nueva noche en este festival, hace cinco años estamos en este lugar. Hoy sale un cordero, un lechón y pan casero. Soy el amasador oficial, me dedico a eso”.“Polly era amigo de todos los chicos, yo soy el padre. Él perdió la vida hace seis años en un accidente de tránsito. Era muy querido. Todos los amigos vienen, se mantiene la peña, lo tradicional. Ellos me pusieron a mí como que quedé en su lugar. Era un chico que no tenía problemas con nadie, era muy querido”, contó sobre la historia del quincho.Desde el fogón “La abuela morocha”, indicaron que “le metimos ficha al quincho este año, vamos un pasito adelante, queremos mejorar en todo. El año pasado obtuvimos el primer premio, ganamos y esperamos tener suerte este año. Este año agregamos estantes, cosas antiguas, salames colgados y demás. Es como una pulpería. Hoy hacemos asado con cuero”.“Quisimos representar la evolución del fuego, la cocina económica con leña. La tradición, estos 50 años, es emocionante para nosotros los de Feliciano”, expresó.Un hombre contó que “hoy hicimos un homenaje a Pichi Pérez, quien falleció hace poco. Era un referente de este quincho. Son 50 años de mucha tradición. El Fogón Felicianero fue uno de los primeros y sigue en pie. Aparte de la fiesta, cumple 50 años como quincho”.“La llama está encendida, comeremos asado con cuero de vaquilla. Es un fogón de amigos, familiar, es para todos”, agregó.Un niño dijo que “me gusta venir a la fiesta, vine con toda la familia, se está cocinando el asado. Hoy al mediodía comimos guiso. Anoche comimos cordero y lechón”.Desde quincho “El Federal”, comentaron que “somos amigos de la familia Arévalo, siempre nos invitan todos los años. Nuestra fiesta es hermosa, nos gusta que la conozcan. Es una fiesta distinta a otra, tiene viva la tradición. Las personas que vienen por primera vez conocen los fogones, nuestra vestimenta de campo, nuestras costumbres llaman la atención”.Un hombre contó que “tenemos muchas anécdotas” y su mamá acotó: “tengo 86 años, conozco todas estas fiestas, desde las primeras. Venía mucha gente, se involucraban, colaboraban gratis, era hermoso. Eran otras épocas, ahora influye mucho el tema económico. Trabajé como 10 años para esta fiesta”.“Hay gente que no falta nunca a la fiesta, se vienen de todos lados. Hay anécdotas lindas. Una vez se me presentó una reina que no era. Los fogones son únicos. Antes había uno, ahora son 22 fogones. Antes era en otra calle, se amanecía guitarreando con amigos y amigas, era re lindo. Ahora hay linda juventud, pero ya no están tanto en eso, van más a bailar o al boliche después”, expresó.Otro hombre señaló que “vengo desde la primera fiesta, soy infaltable. Bailamos y todo. Un poco de chamamé, cumbia, de todo”.Una mujer señaló que “vengo de Paraná. Estoy ayudando a mi cuñada en la fiesta. Es una fiesta muy linda”.Un cura comentó que “vengo a colaborar con los chicos, a pelar ajo, cortar verduras. Es medio siglo de esta fiesta, estuve colaborando como sacerdote y me quedé enganchado con la fiesta y la gente. Me da mucho gusto volver y encontrarme con tanta gente conocida y amiga. Compartir en familia, entre amigos, comer comida tradicional, escuchar música, la calidez de la gente, es todo lindo”.Un joven de Feliciano indicó que “me encanta esta época porque vivo frente a la plaza y es salir de mi casa y estar prácticamente en la fiesta, con todo lo que se vive. Se come muy bien también. La localidad se transforma. Es lo mejor del año, la esperamos”.Otro hombre dijo que “esta fiesta es todo, para nosotros es un parate que se disfruta. Hay mucha gente del campo de Feliciano que trabaja en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, los estudiantes que también se van y vuelven todos para la fiesta”.