Sin vacantes en escuelas públicas, estudiantes no pueden iniciar las clases

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

Ante la falta de bancos en las escuelas públicas, estudiantes no han podido iniciar el ciclo lectivo. Mayra González, una vecina de Gualeguaychú, explicó que desde hace dos semanas “estoy sin poder enviar a mi hija al colegio. Pido que se respete el derecho a aprender, que le corresponde”.



González explicó que el año pasado tomaron la decisión de cambiar a su hija a una institución pública, ante la dificultad de afrontar las cuotas del colegio secundario privado, sin embargo, pese a las buenas calificaciones, la condición de no adeudar materias, y no tener problemas de conducta, a la fecha, no logra conseguir un espacio disponible para su hija. “Recurro a los medios, porque la situación me sobrepasó”, lamentó.



“Me comuniqué con la departamental de Gualeguaychú y de Paraná pero nadie me da respuesta. Mi hija está sin ir al colegio, las escuelas nos dicen que no tienen vacantes y quienes deben responder, no me dan respuesta. Hace dos semanas que estoy sin poder enviar a mi hija al colegio”, cuestionó.



González manifestó que la situación, además de atrasar el aprendizaje de los contenidos correspondientes, también afecta emocionalmente a la menor. “Mi hija está mal, porque ella está en la casa y todas sus amigas van al colegio, está en la casa a la espera de que alguien le de un banco en alguna escuela. Más allá de que la atrasa en un montón de aspectos, la está afectando emocionalmente”, indicó.



Finalmente, la mujer dio cuenta que, pese a no poder conseguir vacante disponible para su hija, observó que otros lugares fueron ocupados después de que ella realizara el pedido. “La realidad es que hoy, hay una menor de edad que tiene derecho a ir a clases”, cuestionó la mamá, quien además indicó que en una de las escuelas, pudo observar una lista de espera y señaló que muchos estudiantes estaban en la misma situación que su hija. (Fuente: Radio Máxima)