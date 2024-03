¿Por qué el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer?

Sociedad Se realiza hoy el paro de mujeres con marchas en distintas ciudades entrerrianas

Razones por las que no se debe decir "Feliz Día de la Mujer"

No es un día de celebración:



Frivolización del día

Minimiza las luchas

No es un día para todas las mujeres:

Ignora la lucha continua

Este día recuerda que aún hay mucho por hacer para alcanzar un mundo justo e igualitario para todas las personas.La fecha conmemora la huelga de las trabajadoras textiles de la fábrica Cotton en Nueva York en 1857 que exigían mejores condiciones laborales, igualdad salarial y derecho a voto y su lucha inspiró a otros movimientos feministas alrededor del mundo.En 1910, la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague proclamó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, mientras que en 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas oficializó la fecha como Día Internacional de la Mujer.Gracias a la lucha de las mujeres, se consiguieron importantes avances en materia de derechos:A pesar de los avances, aún hay mucho por hacer en relación a la brecha salarial, la discriminación laboral, la violencia de género y la falta de representación política.El 8 de marzo conmemora la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Es un día para reflexionar sobre las desigualdades que aún persisten y para seguir reivindicando derechos. No es un día para celebrar logros, ya que la lucha por la igualdad aún está en curso.: Decir "Feliz Día de la Mujer" puede trivializar la importancia de la fecha. Se corre el riesgo de convertirlo en un simple saludo comercial, sin comprender el significado histórico y social del 8 de marzo.: La frase "Feliz Día de la Mujer" puede sonar como una felicitación vacía, ignorando las dificultades que enfrentan las mujeres en todo el mundo, como la violencia de género, la discriminación laboral y la brecha salarial.No todas las mujeres se sienten felices en este día. Las que viven situaciones de violencia, discriminación o pobreza no tienen motivos para celebrar.: El 8 de marzo no es un día para felicitar, sino para recordar que la lucha por la igualdad continúa. Es un día para tomar acción y seguir trabajando por un mundo más justo e igualitario para todas las personas.