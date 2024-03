Se realiza hoy el paro de mujeres con marchas en distintas ciudades entrerrianas

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, razón por la que se realiza un paro de mujeres y “disidencias”.En Argentina, el primer paro de mujeres se realizó en 2016, con el reclamo de justicia por el femicidio de Lucía Pérez.En 2024, las mujeres y disidencias vuelven a tomar las calles y convocar a paro. A nivel nacional, el lema es “Contra el hambre y las políticas de ajuste. Hacemos marea juntes”; mientras que a nivel provincial, a depender de las ciudades, las consignan rondan en la misma idea., con la bandera:, la movilización se hará a las 20, después de realizar, en Plaza 25 de Mayo, desde las 17, feria, radio abierta, y presentaciones artísticas., la plaza Libertad será sede, a partir de las 18.30 de una charla debate sobre los derechos de las mujeres conseguidos y los que están en peligro, recordando la importancia de frenar los femicidios y todo tipo de violencia hacia las mujeres., el Plenario de Trabajadoras y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, adherirán al paro, harán una lectura del documento y movilizarán a las 20 y 20, respectivamente, en la plaza General Francisco Ramírez, en rechazo “al plan de Javier Milei, al hambre, a la represión, al ataque a las conquistas de las mujeres y las diversidades y contra la complicidad de los gobernadores que castigan a las y los trabajadores en cada provincia”.En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, los sindicatos docentes de todos los niveles, así como trabajadoras de las universidades de la provincia declararon su adhesión al paro internacional.En el caso de las maestras y profesoras, tanto el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) de la provincia, como sus pares de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) informaron que se plegarán a la medida.En este sentido, la Comisión Directiva de Agmer explicó: “Tal como se definió en nuestro Congreso, invitamos a las docentes a participar en cada localidad de las acciones de lucha y visibilización, reclamando por un mundo más igualitario y libre de violencias de género. Este 2024 será el octavo año consecutivo en convocarse a paro internacional, garantizando que miles de mujeres puedan manifestarse en la calle con sus reclamos, en un marco de amplia unidad, para exigir el cese de todas las violencias y desigualdades; la implementación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI); una reforma judicial con perspectiva de género y el fin de los femicidios, que se siguen cobrando las vidas de nuestras compañeras e hijas.”En el caso del nivel superior, las docentes nucleadas en el Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria afirman: “Volvemos a parar porque el ajuste se profundiza y los ataques no cesan, cierran organismos, despiden trabajadores, desfinancian la educación pública, la ciencia y la cultura”. Además, casas de estudios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Autónoma de Entre Ríos y Universidad Tecnológica Nacional dieron a conocer oficialmente la adhesión al paro y convocan a marchar en las respectivas ciudades, “para erradicar la violencia en todas sus formas”.Por su parte, el gobierno provincial, así como los municipios de Gualeguaychú, Paraná, La Paz, Diamante, entre otras localidades, convocan a diversas actividades conmemorativas, como charlas, talleres y capacitaciones.En tanto, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, indicaron que tendrán distintas modalidades: paro, paro activo, asambleas, concentraciones, radios abiertas, movilizaciones, cese de actividades y retiro de los lugares de trabajo. Por lo cual, convocan “a marchar para defender los derechos conquistados” y advirtieron: “Sabemos que el feminismo y las disidencias son el blanco del Gobierno nacional, por lo que este 8M en la más amplia unidad y junto a las organizaciones feministas de la provincia, el feminismo sindical le dice a este Gobierno: Nosotras, nosotres no somos la casta. Con precarización y represión no hay libertad. Ni un ataque más ni un derecho menos’”.Los trabajadores municipales de Paraná informaron su adhesión al paro.