Colectivos urbanos: convocan a un paro por 48 horas para la próxima semana

El encuentro virtual entre referentes de la Unión Tranviario Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP) no encontró un punto en común en el reclamo salarial para los choferes del interior del país. Si bien volverán a reunirse el lunes 11 de marzo, la entidad sindical adelantó que realizarán un paro total por 48 horas el miércoles 13 y el jueves 14.



La audiencia virtual fue convocada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación. De la misma participaron los dirigentes de los trabajadores nucleados en la UTA y los empresarios representados por la FATAP.



En el encuentro, los representantes de FATAP señalaron que la situación en cuanto a la asignación de recursos al sector no ha variado sustancialmente. Luego agregaron que "las autoridades competentes en la materia a nivel provincial y municipal no han tomado conciencia de la gravedad de la situación del Transporte del Interior".



Tras ello, los empresarios apuntaron que reiteran lo señalado en audiencias anteriores y solicitó a los sindicalistas y a la Secretaría de Trabajo un cuarto intermedio hasta el lunes 11 de marzo. La idea de la FATAP es analizar y estructurar una posición definitiva en relación a la pretensión sindical y las reales posibilidades de las empresas.



A su turno, los dirigentes gremiales señalaron que la posición del sindicato "no ha cambiado". Y ratificaron que "la negociación salarial y las necesidades de los trabajadores es la misma". Aseguraron que se continúa colocando a los empleados del sector "como rehenes de intereses que nos resultan ajenos, mientras en esta puja el tiempo pasa y los daños avanzan".



Los representantes de la UTA luego aseveraron que "ratificamos nuestra pretensión y exhortamos nuevamente a nuestros empleadores y las autoridades públicas a poner fin a esta lamentable posición de poderes. Continuaremos bregando donde sea necesario para revertir la situación de nuestros representados y ocurriremos con todas las herramientas que la ley nos brinda para poder llegar a destino con paz social".



Por último acotaron que "la negativa empresaria a alcanzar un acuerdo sectorial, como ya lo hemos manifestado, nos lleva a que las medidas de acción gremial se profundicen. Conforme ello se ha resuelto un paro de 48 horas en el interior del país, durante los días miércoles 13 y jueves 14 del corriente". Y concluyeron que de no tener respuesta adecuada a la pretensión sindical, las medidas se profundizarán "hasta tanto se suscriba el acuerdo salarial que los trabajadores demandan".