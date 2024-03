Afirmaron que hubo derrame en planta potabilizadora de Concordia: los detalles

Desde el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias de Concordia, en respuesta a una consulta de El Entre Ríos, aseguraron que es buena la calidad del agua de red de la ciudad. No obstante, admitieron que el 29 de febrero último hubo un derrame en la Planta Potabilizadora.



“Hemos hecho estudios de calidad del agua en distintos puntos de la ciudad y mañana los vamos a dar a conocer públicamente para que la gente esté tranquila”, adelantaron desde Obras Sanitarias.



Este jueves por la tarde, circularon audios en grupos de WhatsApp que instaban a no tomar agua de las canillas de Concordia, presuntamente afectada por un derrame de “Policloruro de Aluminio”, del que no se habría dado aviso a la población.



El Diario Junio, con la firma del periodista Federico Odorisio, dio cuenta de que “hubo un grave derrame químico en la planta potabilizadora del EDOS y no se dio aviso a la comunidad”.



Según la publicación, el accidente -admitido desde el EDOS a El Entre Ríos- “se habría debido a la negligencia de un empleado, durante su turno de guardia, que olvidó apagar la bomba dosificadora de policloruro de aluminio, un químico utilizado en el proceso de decantación de residuos sólidos. Aunque el empleado fue despedido, tanto la dirección de EDOS como el sindicato, que aboga por la reincorporación del trabajador y es uno de los motivos del anuncio de medidas de fuerzas que se conocieron hoy, optaron por el silencio, sin tomar medidas que pudieran prevenir graves perjuicios para la salud de la comunidad”.