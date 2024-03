Madre e hija recorren el mundo y tienen el sueño de la “casa móvil”

El dúo viajero está en Brasil y sueñan con cumplir el sueño de recorrer el mundo. Camila y Milo son madre e hijo oriundos de San Benito y protagonistas de una hermosa historia que relataron en, que se emite porEn primer lugar, comentó dónde está y qué hace: “En consonancia, agregó: “”. También sostuvo que tuvo lugar una travesía en colectivo durante tres días. Al respecto, informó: “Fue una aventura bastante linda de contar u de compartir. Queremos mostrarle al mundo, regalarle al mundo entero que conozca. También lo quiero conocer”.Milo, de tan solo cuatro años, es su fiel compañero de viajes: “Desde que nació, lo hemos intentado de muchas maneras en Argentina. De hecho fue la pandemia en Argentina y no fue un impedimento para seguir intentándolo. Siempre voy a hacer emprendimientos para poder estar con él y verlo crecer”.“Los miedos están, pero los meto en la mochila para salir y cumplir los sueños. La vida pasa, él crece y quiero regalarle muchas cosas”, aseveró.Asimismo, precisó cómo la pasa su hijo: “Milo ama viajar. No tienen ningún drama en ir en colectivo, le gusta viajar y conocer los lugares. Ahora está aprendiendo portugués. Para mí (esta experiencia) es muy rica en viajes, en valores y tiene un montón de cosas lindas viajar”.La visita a amigos o el hospedaje en hostel han sido los lugares donde han conseguido mantenerse bajo un techo en cada noche.Por otro lado, comentó cómo trabajará la educación del niño: “La idea que he estado hablando con otros viajeros es la modalidad a distancia. La mayoría de la gente que viaja lo hace. Si él decide ir a una institución, frenaremos y será de otra manera”.