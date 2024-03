Dos hermanitos roban celulares con la excusa de llamar a sus padres

Las imágenes registradas por una cámara de seguridad causan angustia e impotencia. Aparecen dos menores, un nene de 12 y una nena de 7 años, que escaparon corriendo luego de robar un celular en una plaza de barrio Zumarán, en la zona norte de la ciudad de Córdoba.Según contó la víctima del robo, eran las 16:30 del lunes cuando los niños se acercaron a su sobrino que estaba jugando con el celular. “Vimos que la nena lo distraía jugando y el hermanito le sacó el celular”, relató la joven. Acto seguido, los dos menores escaparon a toda velocidad y ella los siguió por detrás.“Los empecé a correr y en eso que voy corriendo me dicen dónde viven”, relató. Hasta que en un momento el nene tomó otro camino y la nena se metió adentro de una casa, que según revelaron testigos, está usurpada. Media hora después, la víctima detalló: “Salió la nena con otra ropa y el nene diciendo que no eran ellos, lloraban, que no los podíamos retener porque eran chicos”.Una hora más tarde llegó un patrullero, pero los efectivos nada pudieron hacer. Otros vecinos le contaron a la joven que también fueron víctimas de robo por parte de los menores. “Tienen que estar jugando, no robando”, expresó afectada.De acuerdo a lo que relataron otras personas que viven en la zona, los hermanitos salen siempre juntos de la mano y aplican el mismo mecanismo para atacar: simulan que necesitan hablar con sus padres, piden un celular y luego roban. “Son una familia con muchos antecedentes y pesados, no se puede vivir así”, se quejaron.