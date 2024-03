El relato de la abuela que se salvó de ser secuestrada por Hamás gracias a Messi

?? IBA A SER SECUESTRADA POR HAMAS PERO NOMBRÓ A LIONEL MESSI Y SE SALVÓ



Ester Cunio es una mujer argentina de 90 años que gracias a que mencionó al astro del fútbol los terroristas decidieron perdonarle la vida.



Créditos: Fuente Latina

Una abuela de 90 años estaba en su casa del kibutz israelí Nir Oz cuando irrumpieron los terroristas de Hamás y, estuvo a punto de ser secuestrada junto a ocho miembros de su familia y llevada a Gaza, pero mencionó el nombre de Lionel Messi y eso salvó su vida.Se trata de Ester Cunio, a quien un terrorista que la encontró en su casa le dijo que iba llevársela, pero una conversación cambió la historia, según revela la abuela en el extracto de un documental donde cuenta que golpearon la puerta de su casa esa mañana y dos miembros de Hamás ingresaron y le preguntaron dónde estaba su familia, pero respondió que estaba sola.“Vos te venís conmigo, acá va a haber sólo fuego”, le gritó el terrorista, que se enojó porque la mujer no hablaba bien en hebreo ni en inglés, mientras que Cunio manifestó: “Le dije que yo hablo en argentino, en castellano”. Pero, el terrorista no conocía el país: “¿¡Qué es Argentina!?”, la interrogó y la respuesta de Ester cambió todo.- ¿Vos mirás fútbol?- Sí, fútbol, me gusta- Yo soy de donde es Messi- ¡¿Messi!? A mí me gusta Messi.Tras escuchar el nombre del capitán de la Selección argentina, la actitud del terrorista se transformó, le apoyó un brazo en el hombro, le dio sus armas, la hizo saludar a cámara y posaron para la foto que recorrió el mundo, según indicó Infobae.A la abuela la salvó nombrar a Messi, pero sus nietos no tuvieron la misma suerte: “Si él (por Lionel) sabe que yo lo mencioné y me salvé, ahora le pediría por mis nietos que están ahí encerrados. Le diría que por favor ruegue a Dios porque son chicos que valen oro”.La experiencia de Cunio es una de las muchas recogidas en un nuevo documental en español, Voces del 7 de octubre donde se repasan historias de supervivencia que detallan la masacre en boca de latinos israelíes.“Este documental es único ya que destaca a la comunidad hispanohablante en Israel y transmite sus historias de horror y heroísmo frente al ataque de Hamás”, dijo Leah Soibel, directora ejecutiva y fundadora de Fuente Latina, una organización sin ánimo de lucro líder que trabaja con medios de habla hispana que cubren Israel. “La película preserva estos testimonios para las generaciones futuras, garantizando que la verdad no se distorsione ni se olvide, como es el caso de acontecimientos pasados”, añadió.“Documentar las narrativas de los ataques de Hamás del 7 de octubre desde los puntos de vista de los inmigrantes de habla hispana ha sido un privilegio extraordinario. Nuestra película tiene como objetivo preservar las lecciones de la historia, al tiempo que aprovecha la fuerza de nuestra humanidad compartida en la batalla contra el terrorismo”, añadió Tony Hernández, el director de la película.