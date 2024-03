Ante la falta de respuestas, destrozó oficina de una compañía de electricidad

Un día de furia en las oficinas de atención al público de EMSA pic.twitter.com/4epAn6GGZZ — Misiones Cuatro (@misionescuatro) March 6, 2024

Un hombre no encontró respuestas a su problema en la empresa Energía de Misiones (Emsa) y emprendió con rabia contra el mobiliario de las oficinas, en un episodio que quedó registrado en la mañana de este miércoles por las cámaras de seguridad del lugar y que recordó al menos a dos personajes de la pantalla grande: el de Michael Douglas en "Un día de furia" y el de Ricardo Darín en "Relatos salvajes".Como en anteriores oportunidades, el usuario volvió a acudir a las oficinas de Energía de Misiones porque no consigue que le instalen la conexión de electricidad en una casa que tiene en construcción en Posadas, pero los empleados una vez más le reiteraron que es un problema de la empresa constructora y no de la compañía que se encarga del suministro eléctrico en la provincia."Hace tres años que estoy con esto", dijo el hombre antes de liberar su ira y destrozar el mobiliario. Pateó una silla, arrojó otra contra una pared y, con el respaldar que se había soltado, arremetió contra el cubículo de atención al cliente, monitores de computadora y vidrios. Hubo quienes intentaron contenerlo pero el hombre continuaba preso de su furia y, para evitar salir lastimados, no se interpusieron y lo dejaron romper todo lo que estaba a su alcance."Ya hace tres años que estoy con esto. Estoy con palpitaciones", dijo, antes de liberar su momento de ira.El agresor fue identificado y Energía de Misiones presentó una denuncia.Desde la compañía de electricidad afirmaron que el hombre debería reclamarle a la constructora porque sería la responsable de instalar el medidor de luz. "Él viene a reclamar a nuestras oficinas, pero nosotros no podemos hacer nada", dijeron.