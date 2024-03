Propina electrónica: buscan implementar el pago con tarjeta o billetera virtual

Un grupo de diputados nacionales de la UCR encabezados por Julio Cobos presentó un proyecto de ley que apunta a facilitar el pago de propinas, especialmente en el rubro gastronómico, a través de medios electrónicos, ya sea tarjetas de débito y crédito o billeteras virtuales.



En los últimos años, la circulación de dinero físico disminuyó mientras se masificaba la utilización de tarjetas de débito y crédito, y posteriormente con las billeteras digitales como Mercado Pago y Modo.



La inflación que desplomó el valor a los billetes de mayor denominación también contribuyó a que la gente se inclinara por adoptar nuevos hábitos de pago electrónico, evitando de esa forma la acumulación de fajos de dinero en los bolsillos. Pero el problema llega a la hora de dejar propina tras consumir en bares, restaurantes, cafés o en general cualquier comercio gastronómico: la escasez de dinero en efectivo para retribuir el esfuerzo de mozos y trabajadores.



Para dar una respuesta a esta cuestión, Cobos ideó una iniciativa para que “el trabajador pueda hacerse de la propina a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, billeteras virtuales o cualquier otro medio de pago físico o electrónico”.



“Para esto, el BCRA deberá dictar las normas necesarias a los efectos de la inmediata implementación del sistema a efectos de que el cliente pueda incluir la propina en la transacción por el mismo medio de pago por el que se efectúe el pago del servicio prestado o el producto vendido al cual se vincula la misma”, explicó el mendocino.



“Además, establecemos que el empleador tiene la obligación de aplicar la tecnología disponible para que los clientes puedan incluir las propinas en la transacción por el mismo medio de pago por el que se efectúe el pago del servicio o producto al cual se vincula la propina y en ninguna circunstancia el empleador podrá disponer de los montos percibidos en concepto de propina”, agregó.



Y aclaró: “Esto no imposibilita de ninguna forma que la propina, en caso de que así suceda, pueda ser concretada en efectivo”.



Acompañan con su firma el proyecto los diputados Marcela Antola, Mario Barletta, Atilio Benedetti, Gabriela Brouwer de Koning, Fernando Carbajal, Pablo Cervi, Mariela Coletta, Pedro Galimberti, Melina Giorgi, Natalia Sarapura y Martín Tetaz. ¿Obligación o gesto?

A nivel mundial, la práctica de dejar propina “es muy variable”.



En Argentina, técnicamente la propina está prohibida para todos los trabajadores gastronómicos y hoteleros del país, conforme al artículo 11.11 del Convenio Colectivo de Trabajo 389/2004. Se sabe, sin embargo, que funciona como una yapa y es más una costumbre que un sentimiento. Hay una suerte de ley no escrita que la instituye, convirtiéndola en una parte importante de los ingresos mensuales de quien la recibe.



En Japón, por ejemplo, es considerado como algo ofensivo, una especie de “soborno” al mozo, quien solo está cumpliendo con su deber.



En Italia, Alemania, Holanda, Australia y México, así como en la Argentina, se estila dejar a voluntad alrededor del 10%. Las cosas cambian en Francia, Reino Unido, Suiza y más acá, en Brasil, donde la propina viene agregada a la cuenta (entre el 10% y el 15%).



En los Estados Unidos y Canadá se obliga a dejar entre un 15% y un 20%, pero cuando el servicio es malo puede que no dejes nada y encima te hagan un reembolso por haberle pedido el Libro de quejas al gerente del establecimiento.