Exigen que Mondino explique ampliación británica sobre zona marítima de Malvinas

Tras la decisión del Reino Unido de ampliar en miles de kilómetros cuadrados la zona de prohibición de pesca alrededor de las Islas Malvinas, el diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Toniolli presentó un proyecto de resolución para exigir la canciller Diana Mondino que se presente en la Cámara baja para explicar la "inacción" del ministerio de Relaciones Exteriores ante este contexto.



Según expuso el funcionario santafesino, busca que la funcionaria del Gobierno nacional dé una respuesta luego de anunciar "una nueva etapa en las relaciones entre la Argentina e Inglaterra".



La Canciller hizo esta declaración después de que se conociera la decisión unilateral del Reino Unido de Gran Bretaña de ampliar en 166.000 km2 su zona de prohibición de pesca de las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur.



En respuesta a esta situación, el diputado de Unión por la Patria cruzó a Mondino y denunció "la inacción de su cartera frente a una sucesión de hechos y de declaraciones que -protagonizadas por Gran Bretaña y por sus funcionarios- colisionan frontalmente contra nuestro reclamo de soberanía en Malvinas y en las islas del Atlántico Sur".



Además, le pidió explicaciones a Mondino por la visita del canciller británico David Cameron a las Malvinas y sus declaraciones posteriores señalando que "el tema Malvinas no será en adelante objeto de discusión con la Argentina".



A su vez, solicitó información por "la navegación de un buque con bandera del gobierno de ocupación de las Islas Malvinas -el rompehielos RRS Sir David Attenborough- en aguas argentinas durante el mes de enero".



El diputado peronista cuestionó a Cancillería ya que pese a estar advertida de esta situación, "no hubo quejas, no hubo comunicado de repudio, no hubo protestas ante foros internacionales".



"Esta actitud de sumisión de las autoridades nacionales frente a los recurrentes atropellos británicos a nuestra soberanía, amerita una explicación ante la Cámara baja", indicó.



Para Toniolli, "la canciller tiene que dar cuenta de su inacción y de sus declaraciones ambiguas porque la Argentina ha rechazado regularmente desde su inicio la ocupación británica de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".



La iniciativa del legislador de Unión por la Patria estuvo acompañada por las firmas del jefe del bloque, Germán Martínez y los diputados nacionales Gustavo González, Hilda Aguirre, Ana María Ianni, Eugenia Alianiello, Nancy Sand, Florencia Carignano, Tanya Bertoldi, Agustina Propato, Eduardo Valdés, Victoria Tolosa Paz, Pablo Todero y Pablo Yedlin, entre otros.