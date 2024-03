Turismo en Entre Ríos: “Queremos hacer sustentable a la visita del uruguayo”

“Buenas expectativas” para Semana Santa

Paraná Paraná difundió sus atractivos turísticos en la República Oriental del Uruguay

Según CAME, la cantidad de turistas que viajó entre el 15 de diciembre y el 29 de febrero se redujo 13,7%. En Entre Ríos, enero comenzó con baja ocupación, pero repuntó en febrero tras la bajante del río y los carnavales.consultó al secretario provincial de Turismo, Jorge Satto, cómo transcurrió la temporada estival en la provincia y cuáles son las expectativas de cara al feriado extra largo por Semana Santa y el Día del Veterano Malvinas; las proyecciones se elevan si se considera la eventual llegada de uruguayos por Semana del Turismo en Uruguay.por el contexto que determina el resultado de las actividades productivas. Cuando asumimos, en un panorama de mucha incertidumbre que para tomar decisiones es un gran enemigo, nos encontramos sin reservas hoteleras y sumado a la creciente de los ríos”, repasó ael secretario provincial de Turismo, Jorge Satto. Y ponderó: “Lo bueno fue que todo el sistema turístico preparó el escenario para recibir una buena temporada; las reservas empezaron a aparecer, los ríos bajaron y si bien los primeros días de enero, climáticamente, no fueron los mejores, después tuvimos playas, hizo calor, los carnavales no se suspendieron y se concretó el 95% de fiestas populares”.“En la semana de Carnaval llegamos a tener 22 propuestas simultáneas de carnavales”, comentó el funcionario provincial y destacó que “los costos de los combustibles nos favorecieron porque, al estar cerca de Buenos Aires y Rosario, los turistas, en lugar de ir a otros destinos más lejanos, eligieron a Entre Ríos por la cercanía, con lo cual,“La mejor afluencia de turistas fue en el fin de semana de Carnaval: cuatro millones de turistas y excursionistas visitaron la provincia durante el verano”, sentenció Satto.En la oportunidad, el responsable de la cartera provincial de Turismo destacó las, que arranca el jueves 28 de marzo como día no laborable y continúa con el viernes 29 como un feriado de día inamovible. Y si se suma el sábado 30 y el domingo 31 hay cuatro libres para descansar en la Argentina, aunque la buena noticia no termina allí porque el lunes 1° de abril fue declarado puente turístico y el martes 2 hay feriado por el Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas.En consecuencia, con la unión de Semana Santa y el Día del Veterano Malvinas se genera un período total de descanso de seis días, ideal para planificar unas buenas vacaciones y es inédito en el país, debido a que nunca antes se habían juntado tantos días libres en un fin de semana largo., porque antes solo visitaban las ciudades linderas, como Colón, Gualeguaychú, Concordia, Federación y Concepción del Uruguay, pero ahora entraron a meterse, les redoblamos la invitación y les mostramos todo lo que ofrecemos”, expuso el responsable provincial de Turismo y comentó que la gira continua el lunes en Santa Fe, Córdoba y Rosario.sentenció.“Más allá de la cuestión coyuntural del tipo de cambio, queremos que el uruguayo venga a la Argentina porque fuimos a mostrarles un producto, no a vender un negocio ocasional, yporque en esta temporada, el 30% de nuestros visitantes fueron de Uruguay”, fundamentó Satto.Jueves 28 de marzo: Jueves Santo (declarado día no laborable)Viernes 29 de marzo: Viernes Santo (día inamovible)Sábado 30 y domingo 31 de marzo: continúa el descansoLunes 1° de abril: feriado puente turísticoMartes 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas