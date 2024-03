Cuatro "amigos de toda la vida" cautivaron con su Diario de Vacaciones en Brasil

Un viaje de película

Salteños cantando cuarteto

Cuatro “amigos de toda la vida” vacacionaron en Brasil y cautivaron a todos con sus videos. Más detalles en https://t.co/8o5tPQ6pW4 ?? pic.twitter.com/c2e0N5xPmr — elonce.com (@eloncecom) March 6, 2024

Pesca y dorado a la parrilla

De Zamba a Samba

El Diario de vacaciones de cuatro amigos salteños. Una zamba para despedirse de Argentina. pic.twitter.com/Wszq0k3UgC — elonce.com (@eloncecom) March 6, 2024

La llegada con sed y hambre

El Diario de vacaciones de cuatro amigos salteños. La llegada a Brasil con música del vecino país. pic.twitter.com/lBHvFRRqOg — elonce.com (@eloncecom) March 6, 2024

“Lo que pasa en Canasvieiras”

La hora de los pies en la arena

Empanadas salteñas y vino

El Diario de vacaciones de cuatro amigos salteños. Una zamba para despedir las vacaciones en el vecino país y antes de emprender la vuelta a Salta. pic.twitter.com/UkzuejmFaK — elonce.com (@eloncecom) March 6, 2024

La vuelta a Salta de los "cuatro amigos de la vida" tras sus vacaciones en el sur de Brasil. Más detalles, fotos y videos en la nota reflejada en https://t.co/xptaGhaD1K. pic.twitter.com/R1whDVLFMI — elonce.com (@eloncecom) March 6, 2024

El ritmo de la música; el aroma del tradicional choclo en la playa o “milho”; las enormes playas de arena blanca que deslumbran a todos los sentidos. El agua templada y cristalina que invita a relajarse y disfrutar. Las enormes montañas que despiertan el espíritu aventurero.Quizás por eso, por sus colores, su cultura y su gente, Brasil es desde hace años, uno de los destinos favoritos de los argentinos a la hora de vacacionar y también, fue elegido por“Último viaje a Las Vegas”, es una comedia protagonizada por Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan Freeman y Kevin Kline. En la desopilante película se cuenta la historia de cuatro amigos, que están jubilados y en sus 70 años, y viajan a “la ciudad del pecado” dispuestos a celebrar, donde viven aventuras y consecuencias imprevisibles.En el caso de los amidos salteños Ale, Manco, Lucho y Gringo, no hubo sobresaltos en las vacaciones en Brasil, pero bien podrían compararse con los reconocidos actores, ya que su “diario de vacaciones” se hizo famoso entre el 22 de enero, cuando partieron de su provincia y el 9 de febrero, fecha en la que llegaron.“Lucho”, Luis Ignacio Rodriguez, fue quien encabezó las publicaciones del Diario de Vacaciones de los amigos en Brasil en Facebook y quien reflejó los momentos vividos durante el viaje, en tierras brasileñas y en la vuelta a Salta. “Saliendo de La Linda a Canasvieras. Son 2500 kilómetros. Abrazo”, saludó Lucho con una foto de los amigos ya en la ruta.Desde el principio del viaje y con sus primeros posteos, sus amigos y conocidos, comenzaron a felicitarlos por su viaje y le comenzaron a pedir que muestren fotos y videos de su aventura.“Los felicitos realmente es admirable la actitud son un verdadero ejemplo a seguir. Son unos genios, Que disfruten”, les deseaban los seguidores del grupo de Facebook “En auto a Brasil”.Un día después, el 23 de enero, publicaron un video en el que se los ve cantando en el vehículo, mientras suena “La morocha” de Luck-Ra para animar el viaje. Con mucha alegría, contaron que a esa altura del estaban llegando a Corrientes. Con ese video, conquistaron a todos y llamaron la atención con su Diario de vacaciones.El video tuvo miles de reacciones y cientos de comentarios que destacan la alegría del grupo de amigos, como también su buena energía. Incluso, respondieron algún comentario, que, con gracia, les preguntaba quién de los cuatro “sacó a bailar a la morocha”, pero Luis contestó: “no la encontramos y eso que “se muere de ganas”, afirmó con gracia.Esa misma tarde, publicaron fotos de una excursión de pesca, que realizaron en la vecina provincia de Corrientes y posaron con una de sus capturas: un brilloso dorado de cinco kilos, que, por la noche, degustaron a la parrilla. Por supuesto que hubo foto de lo que calificaron como un manjar. Además, aclararon que los otros que pescaron, fueron devueltos al río.En su publicación, describieron: “Un alto en el camino desde Salta a Floripa. En el gran Paraná disfrutando un vicio, la pesca. No será el Bermejo ni el Pilcomayo, pero se disfruta a full. Mañana seguimos tranqui”, explicó Luis en referencia a continuar en la ruta con destino al sur de Brasil.“Capos”, “genios”, “maestros”, “así se disfrutan las vacaciones”, “me alegraron la mañana” y “cuando sea grande quiero ser como ustedes”, eran algunos de los positivos comentarios que iban recibiendo los cuatro amigos salteños durante su viaje, mientras seEl 24 de enero, llegando a la frontera con Brasil y al salir del territorio argentino, volvieron a cantar en un video y afirmaron: “nos despedimos de nuestra Argentina querida cantando una zambita bien salteña, porque ahora, estaremos en modo brasileño con Sambitas”, dijo Luis entre risas y prometió más videos mientras entonaban “La Cerrillana” de Los Chalchaleros.Mientras transcurrían los kilómetros, más y más seguidores tenían sus fotos y videos. Miles de comentarios que los alentaban a disfrutar sus vacaciones. “Vamos los pibes”, arengaban los seguidores. Con paciencia, seguían de viaje y ya transcurría el 25 de enero. “Así no llegaremos nuncaaa. Menos con la cara del conductor jaaaa”, comentó Luis, el responsable del diario de viaje de los amigos salteños y mostró fotos de una larga fila de vehículos en la ruta.El día siguiente, con amplias sonrisas y festejos en el vehículo, finalmente llegaron a su destino para disfrutar de las playas brasileñas, pero apareció la lluvia. Nuevamente publicaron un video desopilante. Esta vez, se escuchaba de fondo una movida canción brasileña y a Luis contando: “llegamos, no nos importa que llueva. Llegamos con mucha sed y vamos a prender fuego nomás”, anticipó en referencia a la cena.“Llegaron los fiesteros”, “que lindo grupete, son unos cracks”, comentaron los seguidores. “Esa es la actitud, no importa nada ni la lluvia. La vida es una y se disfruta. Felices vacaciones y no se olviden de seguir mandando videos”, les pedían los seguidores del grupo En Auto a Brasil y otros agradecían por sus posteos y “su alegría de vivir”, ya que según relataban, la aventura de los cuatro amigos les “alegraban los días”.No hace falta mencionar que, a esta altura del viaje, y recién llegados a Canasvieiras, el diario de viaje de los cuatro amigos salteños, se había convertido en furor en las redes sociales y sus publicaciones sumaban comentarios, felicitaciones y miles de reacciones.Algunos de ellos, mencionaron a la película de Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan Freeman y Kevin Kline y otros afirmaron que los seguían desde que publicaron el video cantando el tema de Luck Ra.En tanto, otros seguidores, comenzaron a indagar más sobre la vida de los personajes y ellos contaron que solamente, Luis era casado y que su mujer le había permitido hacer el viaje con sus amigos, pero aclararon entre risas, que “lo que pasa en Canasvieiras queda en Canasvieiras. Jajaj”.Pese a ser un día que había comenzado con lluvia, pocas horas después, invitaba a meterse al mar y ahí fueron los amigos. Así se vio laEl 27 de enero, comenzó la relajación y aparecieron imágenes de los sillones en la arena y de frente al mar. Se fotografiaron tomando caipirinha, paseando en kayak, compartiendo un mate con el escudo de Gimnasia y Tiro de Salta y también, hablando con un vendedor del lugar. El álbum de fotos de ese día, llevaba el título: “Lluvia?? Juaaaa” y claro, ya no había nada más para agregar.“Ya no puedo esperar sus nuevas publicaciones”, se convirtió en la frase que dominó los comentarios y los cuatro amigos salteños eran nominados por el grupo En Auto a Brasil, como el “Premio Revelación 2024”. Sin dudas, muy merecido.El comentario de Gabriela, hizo un resumen de los cinco días transcurridos, desde que comenzaron el viaje en Salta y de lo que muchos destacaron en sus opiniones. “Los vengo mirando y siguiendo desde el momento que subieron el primer video, y resumo todo en una sola palabra: Disfrutar, y de eso se trata la vida. La alegría que trasmiten estos hombres es impagable, y seguramente nada ha sido fácil en la vida de ellos, pero llegar a esa edad y tener la fortaleza que ellos tienen. Cuánto los felicito, muchachos. Disfruten la vida, cada momento, cada minuto juntos, eso es lo que quedará”, remarcó.El 28 de enero, mostraron las empanadas que hicieron en el mediodía del domingo y el vino tinto con el cual las “regaron”.Y un par de días después, el 02 de febrero, mostraron el festejo de cumpleaños en otra playa de la isla. “Hoy, en Santino, festejando el cumpleaños de uno del grupo. El Manco. Viva la vida”, afirmó Lucho, el biógrafo del grupo.Tras unos días sin publicar las novedades del viaje y el disfrute de las vacaciones, llegó la hora de la despedida. “Salen Empanadas Salteñas... ambientándonos al pago, porque se aproxima el regreso”, contaron.“Nos vamos. Gracias por todo, a todos y a la vida. 13 días en Florianopolis y 14 días de Playa”, dijo Luis. Al día siguiente, Luis publicó un video de otra serenata en tierra carioca, antes de emprender la vuelta a Salta.Dos días después, Luis comunicó la llegada del grupo de amigos a su provincia natal. “Llegamos. Gracias a todos por la buena onda. Después de disfrutar unas pequeñas vacaciones con amigos de toda la vida, ya estamos felices con nuestros seres queridos. Con las pilas cargadas para enfrentar un año lleno de vicisitudes propias de lo que nos pasa a todos, pero con ganas de enfrentarlas, de eso se trata”, afirmó Luis según pudo registrar Elonce.Para despedirse de sus seguidores, que compartieron los detalles de su viaje, los cuatro amigos entonaron una canción del Chaqueño Palavecino. “Salta la linda te llama, Paraíso terrenal, Tus cerros verdes de asombro, Jamás he de olvidar, Porque en mi sangre te llevo, Salta Querida”.