Gesto maternal: amamantó un bebé abandonado, salvó su vida y sueña con adoptarlo

Sociedad Dos hermanas marchan 9 kilómetros a caballo para ir a clase si el río lo permite

Yanina se acercó al lugar donde habían rescatado al recién nacido y le dio de mamar hasta que éste recuperó la fuerza y el semblante. Lo alimentó por algunos minutos, hasta que llegó la ambulancia y la criatura pudo ser trasladada al hospital pediátrico Humberto Notti, donde se encuentra ahora.“Es la primera vez que me pasa algo así en mi trabajo. Hemos asistido a partos en diferentes centros de salud, pero como esto, nada igual. La verdad es que sentí una mezcla de emociones. Ver a alguien tan chiquito abandonado da mucha tristeza y, por otro lado, fue una alegría poder ayudar. Es lo que hago todos los días con mi hijo, nada fuera de serie. Fue instinto maternal”, explicó Yanina, como quitándose el polvo de estrella, esta profesional de la salud.Yanina lanzó una frase que se volvió viral en pocas horas., la enfermera admitió estar un poco arrepentida de lo dicho y no por un tema económico, sino por solidaridad con otras mujeres que no tienen hijos y que actualmente se encuentran en lista de espera para poder adoptar a un niño. “Hay muchas mujeres que no tienen hijos y tienen mucho amor para dar. Es cierto, dije que lo adoptaría porque lo sentí así. Fue una expresión del momento. Un plato más de comida no nos modifica. Pero sé que muchas personas podrían darle amor a ese bebé”, expresó la mujer de 38 años.Julieta Bravo fue la vecina que encontró al recién nacido en uno de los baldíos del barrio lujanino. Ella fue quien lo arropó y le dio de mamar por primera vez, ya que también es mamá y, por estos días, continúa alimentando a su bebé de un año.Yanina, la enfermera, cuenta que desde el municipio le pidieron arrimarse a la casa de Julieta durante la siesta para asistir al bebé como enfermera y como lactante, ya que el recién nacido manifestaba niveles “muy bajos” de glucemia y por ello se quedaba dormido, según constató la profesional de la salud.“Julieta salvó a ese bebé”, asegura Yanina. Y agrega: “Ella no quiere hablar aún a los medios porque se quedó en shock con la situación y todo lo que vivió. Está muy sensible con el tema, pero realmente gracias a ella esa criatura ahora está con vida”.Fue una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) la que trasladó rápidamente al pequeño hasta el hospital Notti. Según las primeras revisaciones realizadas, el bebé se encontraba en “buen estado de salud” ese lunes.Ayer Los Andes accedió al nuevo parte médico del recién nacido, todavía internado en el servicio de Neonatología. “Se encuentra estable y compensado. Con evolución favorable”, informaron desde el hospital pediátrico.También actuó en el caso la Policía, que ahora investiga, junto a la Justicia, el abandono del recién nacido, cuya causa actualmente se encuentra en la Oficina Fiscal 11 de Luján de Cuyo.