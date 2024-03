Ricardo Bochini dio detalles del siniestro vial que sufrió: “La saqué barata”

Ricardo Bochini, símbolo de Independiente, sufrió un accidente automovilístico este lunes y, hoy brindó detalles del mismo, del cual afortunadamente no trajo graves consecuencias él ni su esposa al chocar con un camión en la ruta 21 a la altura de la localidad bonaerense de Ciudad Evita."Tuve un accidente muy importante, pero gracias a Dios el daño fue todo en el auto", expresó el ex futbolista de 70 años."A mí y a mi señora no nos pasó nada. Veníamos con los cinturones de seguridad puestos y explotaron los airbags de adelante", detalló Bochini.En diálogo con TNT Sports, el multicampeón con Independiente agregó cómo fue la maniobra en la que el camión terminó impactando su vehículo y generando el accidente: "Se nos cruzó un camión de un carril a otro. Por suerte pude hacer una maniobra y esquivar un poco para que no me agarre del lado de la puerta que ahí si que hubiera sido terrible"."La saqué barata la verdad porque al camión se le dobló el acoplado y se le doblaba un segundo antes cuando se fue para el carril mío me hubiese agarrado en el medio", contó."El accidente fue en la ruta 21, que es mano y contramano y tiene un cantero en el medio. El camión se pasó de un carril a otro, mi señora me gritó: ‘cuidado, cuidado’ y menos mal que llegué a dar un volantazo sino me agarraba toda la puerta. Una locura", detalló.Por último, Bochini reveló que le dijo el chofer del siniestro: "El camionero me dijo que se le metió un auto adelante por la derecha, pero yo no entendía nada. Estaba un poco mareado cuando bajé, solo unos golpes. Tuve una suerte bárbara".Estas no fueron las únicas palabras de Bochini, ya que una vez conocida la noticias y luego de recibir atención médica, el campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial de 1986 grabó un video comentando lo sucedido."Hola a toda la gente que se enteró que tuve un accidente, les quiero decir que vine al hospital, me hice todos los estudios, y no hubo ningún problema. Sólo algunos golpes menores. Les quiero agradecer a todos por preocuparse. el auto sí quedó destruido, pero gracias a Dios no me pasó nada. Ya estoy bien para seguir mi vida normal", aseguró. Fuente: (NA)