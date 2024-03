Se registra una crecida del mar y grandes olas en Mar del Plata

#MardelPlata Continúa el alerta por olas de 3 metros y cierran el Paseo Dávila



Es para prevenir accidentes entre quienes se acercan al lugar para sacar fotos y retratar las olas.



?Leé la nota completa en https://t.co/58wZRUZaMf pic.twitter.com/Z0ZOOIn0IE — 0223 (@0223comar) March 4, 2024

Una crecida del mar y grandes olas se registran en la costa de Mar del Plata desde la mañana del lunes como consecuencia de un ciclón extratropical que se desarrolla dentro del océano Atlántico. Desde Defensa Civil indicaron que las grandes olas no generaron por el momento daños estructurales, al tiempo que se continuaba evaluando el cierre parcial del Paseo Dávila.En tanto, en la zona de Punta Mogotes la crecida del mar era tal que el agua había avanzado hasta la línea de carpas.Las grandes olas captaron la atención de vecinos y turistas que se acercaron hasta la costa, muchos de ellos conociendo la noticia del espectáculo natural que se esperaba para hoy, y aprovecharon la ocasión para sacar fotos del mar “embravecido”.El oceanógrafo Jorge Marcoveccio explicó que el ciclón extratropical ya se desarrolla dentro del océano Atlántico y está “ubicado al sudeste de Malvinas, que es la zona donde se generan las mareas en el Mar Argentino y es posible que por esto que la marea sea más alta que lo normal, más alta que lo usualmente tenemos en nuestras cosas”.Si bien por el momento las olas no causaron complicaciones, Marcovecchio advirtió que “decir que no va a pasar nada es bastante arriesgado, porque estas cosas suceden bastante rápidamente”.“Hay una sola onda de marea para todo el Mar Argentino, en cambio las olas se generan de manera local. Es posible que haya un viento muy fuerte en la zona de Malvinas, y eso genere un aumento en la marea, pero que no haya vientos tan fuertes en nuestra zona y las olas se generan solo por viento. Hasta ahora el viento que tenemos es un viento un poquito más alto de lo normal”, indicó el especialista.Mientras tanto, el sitio “Wind Guru”, uno de los sitios de referencia para los amantes de los deportes náuticos, en especial los surfistas, indica que pueden registrarse frente a la costa de la ciudad olas de casi cuatro metros.“Las olas usuales en Mar del Plata están en el orden entre el metro y medio y los dos metros. Si hubiese ola de cuatro metros serían el doble de lo normal, pero no se podrían catalogar como gigantes. Una ola gigante es un efecto mucho más grande y depende de vientos huracanados muy importantes o de algún movimiento sísmico que mueva toda la masa de agua, que no sería normal para nuestra plataforma”, clarificó Marcovecchio.Por último, el oceanógrafo señaló que estas condiciones se “pueden mantener un par de días”, pero aclaró que “si el ciclón está ocurriendo ahora en el sur el efecto más fuerte debería ser no mucho más allá de la madrugada de hoy”. “En términos de pronóstico uno puede decir que hoy debería ser el día más complicado”, concluyó. (La Capital MDP)