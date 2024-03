Imagen muestra cómo ha cambiado el Sol en tan solo dos años

En apenas dos años, la imagen del Sol cambió vertiginosamente. Una foto de la NASA muestra al astro en febrero del 2021 con una apariencia tranquila y en octubre del 2023 con explosiones impactantes. Se trata de un aumento de la actividad solar impactante. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las consecuencias?



La NASA explicó que en estos momentos el Sol se está acercando al máximo en su ciclo de actividad magnética, por lo que se ven más explosiones brillantes, manchas solares oscuras, bucles de plasma y remolinos de gas súper caliente.



El astrofotógrafo solar Eduardo Schaberger analizó la actualidad del Sol y su gran actividad, que deja ver manchas oscuras en el disco incluso desde la Tierra.



"El Sol tiene ciclos de actividad de 11 años, en donde se da un mínimo y un máximo de actividad. La actividad generalmente se manifiesta mucho por las manchas que hay en el Sol. Esas manchas que se producen porque hay regiones del Sol que están muy activas, con campos magnéticos muy fuertes y pueden causar explosiones como la de la última mancha que está transitando el Sol, que hace unos días hizo tres explosiones clase X en un solo día", advirtió el experto a Aire de Santa Fe.



Es decir, en estos momentos, el Sol está aumentando su actividad. Pero hubo otros años en los que la actividad del astro fue muy baja, como en el 2019, cuando se dio un mínimo histórico, que no sucedía desde hace más de medio siglo.



"En el 2019, la mayor parte del año el Sol estaba completamente vacía, no tenía una sola mancha, no tenía nada. A partir de ahí, la gente que pronostica esto, los científicos que trabajan con el tema del Sol habían predicho que este nuevo ciclo solar, el 25, que es el que estamos ahora, iba a ser un ciclo muy débil. Pero, al contrario de esas predicciones, la actividad se disparó y está a niveles bastante altos", contó Schaberger sobre la actualidad del Sol, que genera imágenes deslumbrantes.



"Incluso se había dicho que el máximo solar iba a llegar en el 2025, pero aparentemente va a estar este año, tal vez a partir de mitad de año o a fin de año. Es algo que se estima, no se puede saber a ciencia cierta. Pero es solamente eso, que va a haber un pico de actividad. Se va a ir incrementando, va a haber cada vez más actividad hasta que después empiece a decaer", contó. Pero advirtió que durante el 2025 y probablemente el 2026, habrá todavía mucha actividad en la estrella.



Tras este período, el Sol pasará nuevamente a una etapa de mínima actividad.



"Aparte de este ciclo de 11 años, hay teorías ahora muy nuevas que dicen que hay periodos o ciclos más grandes, ciclos solares más grandes, que engloban estos ciclos de 11 años. Y que por eso este ciclo 25 aparentemente se sale del molde porque tiene mucha más actividad que la predicha, porque coincidiría con uno de estos ciclos más grandes que tal vez explicarían este comportamiento medio anómalo del Sol", dijo el astrofotógrafo.



Las impactantes imágenes de la NASA que muestran los cambios del Sol fueron tomadas por el instrumento Extreme Ultraviolet Imager (EUI) de Solar Orbiter y revelan la atmósfera superior del Sol, que tiene una temperatura de alrededor de un millón de grados centígrados.