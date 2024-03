Videos: activistas veganos interrumpieron en una exhibición de caballos

Oficial mente corro veganos en la rural pic.twitter.com/IVjmuOeAas — Fonba (@Juanbrevern) March 2, 2024

Sacaron cagando a los veganos de la rural (parte 1000). pic.twitter.com/KB9Uh56iCn — Paisa (@VillalongaTermo) March 2, 2024

Activistas veganos interrumpieron la realización de una actividad de la muestra "Nuestros Caballos" en el predio ferial "La Rural" de la Ciudad de Buenos Aires, al ingresar sorpresivamente en la pista donde se desarrollaba una exhibición para anteponer carteles que decían "No es cultura, es violencia", "Veganismo o abuso animal" y "Liberación Animal".Como en protestas similares, se vivieron momentos de tensión cuando varios de los jinetes comenzaron a perseguir a los manifestantes con sus caballos e, incluso, las imágenes muestran como uno de ellos consigue que el animal pise uno de los extremos de la banderola de tela que arrastraba uno de los veganos mientras corría, con el riesgo de hacerlo caer.Además, varias personas de la organización ingresaron para intentar quitarles las banderas y, de esa forma, conseguir que se retiraran; mientras desde el público aplaudían y vivaban cada vez que esto se concretaba.Por otro lado, en las imágenes que se difundieron ayer en redes sociales, no se vio que los activistas hayan sido repelidos a rebencazos, como ocurrió otras veces, ni que fueran golpeados."Por favor, relájense, relajemos todos, no le peguen a nadie, por favor, no lastimen a nadie, por favor, que se vayan en paz", se escuchaba mientras tanto por altoparlantes.La muestra "Nuestros Caballos" que se inició el jueves pasado y concluye hoy en la Rural, se promociona como "el escenario de las exposiciones nacionales de todas las razas de Argentina, con participación de las cabañas y los criadores más importantes del país y la región".En la página web del evento se describe la presente edición con los siguientes números: "100 expositores, 3.000 criadores, 1.000 caballos en acción, 80.000 visitantes".Entre los antecedentes de esta protesta, se cuenta la ocurrida el 29 de agosto de 2019 cuando una cuarentena de defensores de los animales irrumpió durante una premiación de la Exposición Rural de Palermo de aquel año con carteles que decían "Basta de matar animales".En aquella ocasión, fueron corridos a rebencazos y amenazados con facones, lo que generó expresiones de repudio en las redes sociales.Una de las últimas manifestaciones del movimiento vegano contra este tipo de eventos tuvo lugar a fines de septiembre del año pasado en la localidad bonaerense de San Miguel donde donde un grupo de jóvenes irrumpió en una exhibición de destrezas gauchas para protestar contra el maltrato animal.