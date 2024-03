Messi lanzará réplicas de sus botines para ayudar a conservación del río Paraná

¿Cómo son las réplicas de los botines de Messi?

¿Cómo conseguir los botines de Messi?

¿De qué trata la iniciativa de conservación?

La organización ambiental estadounidense Join The Planet reveló la colaboración de Lionel Messi en un proyecto en Rosario, Argentina, destinado a la protección del río Paraná. Messi, en contribución a esta causa, anunció el lanzamiento de réplicas de sus icónicos botines.La web oficial de la iniciativa describe estos botines como "una exclusiva obra de arte", destacando que no solo representan "un símbolo de excelencia deportiva, sino también un emblema de sostenibilidad".Las ganancias obtenidas de las ventas se destinarán a proyectos ambientales en la sección del río Paraná que atraviesa Rosario, ciudad de origen del actual capitán del club de la MLS, Inter Miami.Las réplicas de los famosos botines de Messi están diseñadas y fabricadas con materiales reciclados verificables. Para su producción, se han reutilizado plásticos, redes de pesca y otros elementos reciclados.Estos botines presentan un llamativo color azul, adornados con detalles en blanco y celeste. Además, cada par de botines incluye un autógrafo de Messi en uno de sus lados.Este producto es una edición limitada y, con su compra, no solo se adquiere el artículo, sino que también se proporciona un certificado digital de autenticidad y "derechos de propiedad vinculados al producto en su forma física," según ha informado la organización basada en Miami.Para obtener el certificado de autenticidad, será necesario escanear el código ubicado dentro de la zapatilla. Para poder realizar el escaneo, se necesita descargar una aplicación exclusiva que estará disponible próximamente en Google Play Store y Apple Store.Las ganancias obtenidas de las ventas de estos botines se destinarán íntegramente a proyectos ambientales en el sector del río Paraná que atraviesa, contribuyendo así a su limpieza y conservación.Los botines exclusivos de Messi estarán disponibles próximamente, pero ya puedes visitar la página oficial de Join The Planet para estar informado. Para ello, debes:Recibirás todas las noticias relacionadas con el producto directamente en tu email.La campaña de Join the Planet, que cuenta con la colaboración de Lionel Messi, está enfocada en la conservación de una sección del río Paraná, la cuenca hidrográfica más grande del mundo.Los fondos recaudados de las ventas del producto de edición limitada de Messi se destinarán a distintos proyectos ambientales, centrados en la limpieza y conservación del río Paraná.En su cuenta de Instagram, compartió: "Tenemos la oportunidad de limpiar y reciclar las orillas del río Paraná, el segundo más grande de Sudamérica. Nuestro objetivo es generar un impacto positivo y motivar a nuestra comunidad a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Cada acción cuenta, hagamos la diferencia”.