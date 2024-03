María Jesús Tobe es escritora y sus relatos tienen llegada latinoamericana

María Jesús Tobe, escritora entrerriana cuyos relatos tienen llegada latinoamericana, estuvo en el programade, y contó que “hace más de 10 años que escribo, todo comenzó con animarme. El arte de escribir es todo un proceso, saber qué género, qué te gustaría contar. Hace poco me vengo animando a participar de concursos nacionales e internacionales”.La Editorial Rubin “hace un tiempo le da lugar a los escritores que arrancan en este oficio. Largó una convocatoria para hacer una antología del género policial. Uno mandaba el cuento o relato, siempre con determinada cantidad de palabras y un formato, y a los dos meses ellos informaron a quiénes seleccionaron, uno era el mío”.“Cuando quedé seleccionada no lo podía creer, lo tuve que leer varias veces al mail. Hoy en día con el tema de la tecnología es más fácil publicar. El relato se llama ´El Cómplice`, que está en la página 245 del libro Crimen”, resaltó.Comentó que “el género policial lo elegí por la lectura que consumí desde chica, por los escritores que me gustaba leer. Así empezás a sentir una identificación con lo que querés escribir. Me gusta lo atrapante, los giros, los remates que tiene ese tipo de género. Me gusta tener atrapado al lector. Es un desafío re importante”.“Terminé el secundario, me anoté en el Profesorado de Psicología, después me vine de Gualeguaychú a Paraná a estudiar la Licenciatura, pero sentía que no era lo mío. Escribía y sentía que eso era lo mío. Acompaño mi escritura con café y chocolate”, indicó.Sobre su propio libro, comentó: “Terminé una novela en diciembre, fueron meses de mucho trabajo. La escribí durante dos años y medio. Se llama `El parque de los árboles caídos`. La envié a una convocatoria que lanzó la Feria del Libro de Nueva York. En junio habrá veredicto. Es de suspenso”.