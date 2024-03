"Me gatillaron y les robaron a 15 pasajeros", dijo colectivero víctima de asalto

En la tarde de este viernes, en calle French intercepción Avellaneda, en barrio Coronel Dorrego, choferes de la línea de colectivos 8 de la ciudad de Santa Fe realizaron una asamblea en reclamo tras los reiterados hechos de inseguridad. Por este motivo, desde las 14 hasta las 16 horas, el servicio de dicha línea no estuvo en funcionamiento, pero ya retomó su normalidad.



Los choferes manifestaron su indignación y preocupación tras las repetitivas situaciones de robo. En el día de ayer, en uno de los primeros recorridos de la mañana, cerca de las 6, en Bulevar French y Avellaneda, Milton, chofer de la línea 8, levantaba pasajeros como cualquier día de trabajo, cuando la última persona en subir sacó un arma y le apuntó pidiéndole todas sus pertenencias a él y a los pasajeros.



"Siempre fue inseguro, pero cuando colocaron el comando móvil, la situación frenó, no sé por qué motivo lo sacaron, pero desde que ya no está inseguridad volvió", manifestó uno de los choferes, que además de robos, comentó que también sufren, rotura de vidrios.



La víctima del asalto, comentó: "Era mi primera vuelta, el delincuente decía 'denme todo o mato al chofer', mientras me gatillaba la nuca", situación que se repitió tres veces, por lo que manifestó "pensé que no la contaba".



Una vez que el robo ya se había producido, Milton decidió seguir conduciendo hasta la avenida General Paz, en donde al encontrarse con un móvil policial, les comentó lo sucedido.



Hasta el momento, no hubo ninguna novedad acerca del asaltante. (Aire de Santa Fe)