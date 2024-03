Aerolíneas Argentinas abrió un retiro voluntario para 8.000 empleados

En el sector hay “cerca de 8.000 empleados” y la nueva gestión no se planteó un objetivo en particular, sino lanzar la idea para ver si existe interés entre ellos. En total, la línea aérea de bandera tiene unos 11.800 empleados.



Se trata de un “plan de retiro gratificado”, según la nota enviada por la conducción de la empresa al personal de tierra. Los requisitos para participar son: “formar parte del staff de tierra, operativo o administrativo), poseer una antigüedad mayor a dos años no estar dentro del plan de acuerdo prejubilable”.



La empresa informó que el retiro “se abonará en un plan de pagos mensual, equivalente al 50% de antigüedad en años al momento de la firma. Por ejemplo, si se posee 20 años de antigüedad, se abonará en 10mensuales”.



“Estos pagos serán ajustados, según los incrementos salariales paritarios acordados con la empresa”, se aclaró.



Además, se indicó que “en caso de avanzar con el acuerdo, la fecha de salida deberá ser validada por la dirección correspondiente” y la fecha límite para inscribirse es el 31 de marzo. Previamente, el periodista Carlos Burgueño dio a conocer la noticia en su cuenta de X.



“Las personas interesadas podrán asesorarse acerca del programa sin ningún compromiso de adhesión, completando el formulario”, se explicó la compañía presidida por Fabián Lombardo, quien tiene una amplia trayectoria en la industria aerocomercial.



Lombardo comenzó su carrera profesional en Varig, donde ocupó múltiples posiciones ejecutivas teniendo a cargo la gerencia de pricing; la dirección de revenue management y rutas para América del Sur; y las direcciones para Italia y medio oriente, Alemania y Europa de Este y Chile, entre otras. En todos estos casos, desempeño sus funciones con base en los países mencionados, informó AA en su sitio web.



Sin más millas para sus funcionarios

Cabe recordar que esta semana Aerolíneas informó que a partir de este mes ningún funcionario que viaje con un pasaje pagado por un organismo público acumulará millas para consumir en viajes personales por la compañía.



Hasta esta nueva decisión de la empresa aérea de mayoría estatal, los pasajes adquiridos por organismos oficiales sumaban millas para los funcionarios que viajaban con ellos, en actividades oficiales y luego -en base a los programas de beneficios de la compañía- utilizaban las millas acumuladas para fines personales.



En este sentido, Aerolíneas precisó que durante el año pasado se acreditaron cerca de 80 millones de millas a distintas personas que viajaron por la compañía con pasajes comprados por los tres poderes del estado, entes descentralizados, empresas públicas, entre otras.



Con esas millas se canjearon a su vez más de 10.000 tickets de uso personal solamente durante el último año; y cerca de 1.000 de esos tickets fueron emitidos en clase ejecutiva, se detalló. Para la compañía de bandera esta estrategia representó un costo de más de $2.364 millones, unos USD 2,7 millones a valor de mercado en 2023.



Esta acreditación de millas y usufructo personal de beneficios, enfatizó la empresa de mayoría estatal, “resultaba en la creación de un pasivo en dólares para Aerolíneas Argentinas”.



“Se trata de un beneficio que se origina en un pago proveniente del Estado y que le genera una deuda en dólares al propio Estado”. Desde ahora, detalló en un comunicado, “el foco de Aerolíneas Argentinas está puesto en aumentar la productividad y eficiencia en el uso de su flota y de sus recursos técnicos y humanos”.



Las decisiones comerciales y operativas que se adoptaron en esta primera etapa de gestión, destacó la empresa aérea de mayoría estatal, están alineadas con esa prioridad, que apunta a mejorar los resultados económicos hacia fin de año.



Al respecto, el mes pasado el Gobierno, que expresó intención de vender el paquete accionario de Aerolíneas, informó la reducción del 43% de las direcciones de la empresa respecto de la estructura vigente hasta diciembre de 2023.