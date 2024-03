Docentes de Concordia marcharon en el marco del paro convocado por AGMER

La manifestación se concentró en la Plaza 25 de Mayo y reunió aproximadamente a 500 docentes concordienses que marcharon sobre calle Pellegrini, rodearon la plaza central, recorrieron la peatonal Mitre hacia la peatonal Entre Ríos y retomaron nuevamente el paso hacia la plaza.Algunos de los docentes presentes en el lugar brindaron detalles sobre su situación actual y reconocieron que “todos sufrimos descuentos y nos encontramos en la encrucijada de invertir -en la escuela y sus materiales- o comer”, ya que “el sueldo no alcanza no llegamos a fin de mes. No podemos ser solamente docentes, tenemos que buscar otro trabajo”, apuntó Marina.Por su parte, la profesora de secundaria, Andrea, explicó que “estamos muy conmocionados por los descuentos que hubo”, dado que “cada vez son más los gastos que tenemos en casa y esto no nos ayuda en nada”.Por último, Facundo, de nivel universitario, precisó que “nos han sacado cerca del 30% del sueldo de un día para el otro y es un sueldo que no llega ni siquiera a la canasta básica. Para cualquier trabajador es una miseria”.Según sus palabras, el sector universitario “está totalmente desconsiderado”, ya que “no estamos teniendo ningún tipo de recomposición y, en este marco, nos estamos sumando como docentes y como trabajadores, porque mientras nos descuentan, la inflación no cesa”.En representación de AGMER Entre Ríos, Leandro Possi explicó que la manifestación se desarrolló “con un alto acatamiento en este paro de 48 horas” y recordó que “estamos reclamando centralmente dos cosas: una es el fondo nacional de incentivo docente, que es algo que tiene que ver con la responsabilidad del estado nacional con el financiamiento de la educación; el otro punto central es que el gobierno provincial ofrezca un aumento en blanco, remunerativo y bonificable, que permita dignificar el salario, por lo menos a nivel de la inflación de estos meses, que ha sido devastador para el bolsillo”.