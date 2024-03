El Centro Comercial de Santa Fe analiza volver al horario corrido

Aire de Santa Fe

El aumento del boleto de colectivos es inminente y solo resta saber si la cifra superará o no los 700 pesos. Ante esto, desde el Centro Comercial se baraja la posibilidad, que volvió a entrar en debate, de retomar el horario corrido en la ciudad de Santa Fe, algo que funcionó por última vez durante la pandemia.El comercio de Santa Fe emplea a casi 15.000 personas, que día a día trabajan en distintos puntos comerciales de la ciudad. El inminente aumento de colectivo implica que un trabajador que debe tomarse cuatro colectivos por día, para ir y volver a su trabajo, gastará más de 65.000 pesos al mes.El presidente del Centro Comercial de Santa Fe, Martín Salemi, dijo a, que el cambio del horario cortado al horario corrido “no se puede realizar de manera compulsiva por los diferentes contextos que posee la capital provincial”. Esto implica modificaciones legales, por lo cual no es simple. El acuerdo deberá ser si o si entre el empleado y el empleador, sin acuerdo, no hay modificación.Por este motivo, próximamente habrá un encuentro gremial para encarar dicho debate.Sobre los gastos a los que se enfrentan día a día los trabajadores, Salemi dijo: “En esta situación de crisis, tanto empleado como empleador van a tener que idear métodos alternativos de movilización”.El presidente del Centro Comercial también mencionó la caída en las ventas, algo que podría agudizarse en el periodo otoñal, entre marzo y abril.El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti confirmó que continúan trabajando junto a los equipos técnicos y los empresarios para definir el nuevo valor del boleto de colectivos . Sin embargo, adelantó que rondará los 700 pesos, similar al valor que se aplicará en Rosario, Paraná , Córdoba y Tucumán.El 1 de marzo también marca el inicio del aumento de las naftas en Argentina debido a la actualización del impuesto a los combustibles líquidos. Se espera que este incremento tenga un impacto, estimándose entre un 3% y 4% en el precio por litro de nafta y diésel.