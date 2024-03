Ya tiene fecha la vigésima marcha contra la pastera UPM

“Lo único que está definido es la fecha. Será el último domingo de abril. Cómo se va a hacer y cómo se instrumentará todavía no está definido. Solo está definida la fecha del 28 de abril”, explicaron desde la Asamblea que este año cumplirán la vigésima marcha contra las pasteras.



Asimismo, se supo que se manejan algunas alternativas, pero no hay nada definido en cuanto a las formas y modalidad que tendrá la manifestación.



Días atrás, la Municipalidad y la Asamblea Ambiental se comprometieron a trabajar en conjunto en la organización de la 20° Marcha contra el funcionamiento de la planta procesadora de pasta de celulosa UPM – Botnia.



Fue durante un encuentro que presidió el intendente, Mauricio Davico, junto a funcionarios municipales y miembros de la Asamblea Ambiental.



Tras el encuentro, se conoció la decisión municipal de acompañar la próxima protesta, pero no fue confirmada la fecha del acto.



Finalmente desde la Asamblea fue confirmado oficialmente el día en que la ciudad del sur entrerriano volverá a manifestarse contra la multinacional finlandesa y el gobierno uruguayo por la contaminación que provocan las pasteras instaladas sobre la margen del río Uruguay. (Reporte 2820)