El último palanquero de Diamante logró juntar el dinero para ser operado

Sociedad El último palanquero de Diamante necesita ayuda para intervención quirúrgica

El último palanquero de Diamante

Video: "Nanga Nanga", el último palanquero de Diamante se jubiló y su palanca está en el Museo

Oscar Román, conocido como “Nanga Nanga”, es el último palanquero de Diamante y se jubiló en 2019. Recorrió las calles durante años, para vender pescados frescos. En las últimas horas, su familia hizo un llamado a la solidaridad por su salud.En ese marco, se habilitó la posibilidad para ayudar y la solidaridad se hizo sentir. En tan solo dos horas, el hombre logró reunir el dinero que necesitaba. “Se juntaron casi 745.000 pesos gracias a la campaña generada”, informaron.Destacaron que “del dinero total, una persona donó 50 mil pesos y otra 30 mil. Recibió la ayuda y el afecto de miles de diamantinos”. Agradecen la colaboración.“Nanga Nanga” siempre se mostró sonriente y es querido por todos en la ciudad por su labor de vender pescado fresco en las calles. Su presencia fue una muestra de la identidad y la cultura de Diamante.El año pasado,estuvo en Diamante y en el marco del segmento,, dialogó con Oscar Román, quien contó que “se retiró hace cuatros años” y sumó: “Hay gente que todavía viene a comprar pescado a mi casa, pero ya no vendo más”, señaló.Nanga Nanga es un personaje muy querido por todos los diamantinos, en este sentido, indicó: “La gente me conoce desde chico y así, yo creo que me empezaron a querer”, dijo aEn tanto, su señora, expresó: “Lo reconocieron como ciudadano ilustre de la ciudad de Diamante y eso es un orgullo para él y la familia”.