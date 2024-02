WhatsApp estrena nuevos formatos de texto: cómo usarlos

nuevos formatos de texto

WhatsApp ha cambiado mucho en los últimos años y cada cierto tiempo, llegan nuevas funciones que pulen y mejoran la experiencia de usuario.Desde la posibilidad de nuevas medidas de seguridad para proteger tu perfil o añadidos para la pantalla de bloqueo que te dejan despedirte de cualquier tipo de spam con un solo botón, hasta la posibilidad de enviar imágenes en alta calidad o muchas otras cosas.Y Meta no deja de trabajar en la popular aplicación de mensajería.Ahora, ha estrenado de manera silenciosa la posibilidad de añadir nuevos formatos de texto en cualquier tipo de conversación para dar más variedad y usos a la aplicación de mensajería:Losde WhatsAppCon estos 4 añadidos, hay 8 formatos de texto para WhatsApp con los que podrás editar tus mensajes de la forma en la que desees.Este añadido ya está disponible para todo el mundo, pero si no puedes hacerlo, prueba a actualizar la aplicación. Si aun así no puedes utilizarlo, te tocará esperar unas horas o días, ya que este tipo de despliegues suele alargarse un tiempo.Hasta la fecha, se podía hacer lo siguiente:Negrita: *debes colocar un asterisco antes y después de la palabra*Cursiva: _debes colocar una barra baja antes y después de la palabra_Tachado: ˜debes colocar una virguilla antes y después de la palabra˜Monoespaciado: ```debes colocar 3 comillas invertidas antes y después de la palabra```