El último palanquero de Diamante necesita ayuda para intervención quirúrgica

La ciudad de Diamante tiene vistas increíbles al Río Paraná, monumentos emblemáticos y Parques Nacionales. Pero lo que la hace especial, son las personas que habitan en ella, como Oscar Román, mejor conocido como “Nanga Nanga”, el último palanquero de la ciudad Este hombre, siempre sonriente, es querido por todos en la ciudad, por su labor de vender pescado fresco en las calles. Su presencia es una muestra de la identidad y la cultura de Diamante, que se mantiene viva.El año pasado, Elonce estuvo en Diamante y en el marco del segmento, Espejo de mi Tierra, dialogó con Oscar Román, quien contó que “se retiró hace cuatros años” y sumó: “Hay gente que todavía viene a comprar pescado a mi casa, pero ya no vendo más”, señaló.Nanga Nanga es un personaje muy querido por todos los diamantinos, en este sentido, indicó: “La gente me conoce desde chico y así, yo creo que me empezaron a querer”, dijo a Elonce.En tanto, su señora, expresó: “Lo reconocieron como ciudadano ilustre de la ciudad de Diamante y eso es un orgullo para él y la familia”.Ahora, “Nanga Nanga” se encuentra en una situación de urgencia por su salud, ya que necesita recaudar fondos para una costosa intervención quirúrgica.En un emotivo video, Oscar Román explicó que requiere la suma de 700 mil pesos para someterse a una operación de próstata que resulta vital para su salud.Conscientes de la importancia de la solidaridad en momentos difíciles, se ha habilitado la posibilidad de realizar donaciones a través del Alias Lodelgordo72.

Video: "Nanga Nanga", el último palanquero de Diamante se jubiló y su palanca está en el Museo

Los vecinos y aquellos que deseen colaborar con Nanga Nanga en esta causa, pueden aportar su granito de arena para alcanzar la meta necesaria y así contribuir a la mejora de la salud de este querido miembro de la comunidad diamantina, publicóEn tiempos de incertidumbre y desafíos, la solidaridad y la empatía se convierten en pilares fundamentales para sostenernos como sociedad. Por eso se apela a la generosidad de las personas, para unir esfuerzos y apoyar a Nanga Nanga en su camino hacia la recuperación.