Más de 600 alumnos de escuela “Evita” no iniciaron las clases por falta de agua

Más de 600 alumnos de la escuela Nº207 “Evita” de San Benito no iniciaron sus clases, este lunes como estaba previsto, debido a que en el edificio tiene problemas con el suministro de agua.Este miércoles, la directora del establecimiento, Silvia Retamar, en declaraciones a, expresó que “debido a diversas roturas, hay un problema con el agua, no llega el suministro hasta las canillas y no podemos higienizar bien los espacios ni ir al baño con normalidad.”Acto seguido, mencionó que desde octubre del 2023 se realizan los reclamos y “nunca tuvimos una solución definitiva, es por eso que decidimos no iniciar las clases porque creemos que si no nunca vamos a tener respuestas”Dijo que los reclamos se han realizado junto con la supervisora de la escuela y además aclaró que “no tiene nada que ver con la cooperativa de agua, es un problema interno del edificio, pero de todos modos se habló que si se tiene lo presenten en el Consejo General de Educación”.“Estamos esperando tener una solución inmediata para comenzar las clases”, aseveró. Además detalló que “tenemos diversos problemas edilicios, como goteras, baldosas sueltas, techos con problemas”.Por su parte, el papá de dos niños que acuden a la escuela, mencionó que “queremos que las clases inicien, los problemas del agua vienen desde hace tiempo: hay inconvenientes con los tanques, y tienen peligro de derrumbe, faltan canillas, es un conjunto de cosas”.Ante la consulta sobre la situación de la escuela, la titular del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, expresó: “entendemos la situación y desde las cuadrillas del CGE fueron a arreglar el inconveniente con el agua y se avanzó con el arreglo de los caños. Estamos al tanto que hubo inconvenientes con el tamaño”.Acto seguido, mencionó que “desde el inicio de la gestión estamos recepcionando informes sobre el estado edilicio de las escuelas. En este marco es increíble el trabajo que vienen haciendo desde las cuadrillas a pensar que hay muy pocos fondos”.