Se encuentra en estado crítico el nenito de 6 años, herido en la cancha de Colón

Sociedad Niño de 6 años pelea por su vida tras grave accidente en la cancha de Colón

El pasado domingo por la noche, durante el partido de Colón contra Patronato, un niño de seis años llamado Valentino sufrió un grave accidente en uno de los palcos del estadio “Brigadier López” en Santa Fe.En una entrevista con, el padre de Valentino narró los angustiantes momentos: “En el segundo tiempo del partido, íbamos 3 a 0 y de repente, no sabemos cómo, una barra de madera se desprendió cayendo primero en la cara y luego sobre el pecho de mi hijo. Fue un momento de pánico”. Tras el accidente, el padre llevó a Valentino por las escaleras hasta la ambulancia, ya que el ascensor no estaba operativo.Pablo Ledesma, director del hospital de Niños de Santa Fe, donde fue ingresado Valentino, proporcionó detalles sobre su estado: “El niño ingresó con traumatismo torácico y facial, tiene una fractura de mandíbula y neumotórax”.Según el médico, Valentino se encuentra en cuidados intensivos, pero se mantiene estable y por el momento no ha necesitado ventilación mecánica.Respecto a la situación de Valentino, su padre expresó: “Lo que es importante es que se salve. Aunque está estable, el riesgo de vida sigue presente”. Estas palabras subrayan la gravedad de la situación y el estado crítico en el que se encuentra el niño.Actualmente, Valentino sigue luchando por su vida en el hospital y su familia permanece a su lado, esperando una evolución favorable. La comunidad local e hinchas del fútbol se han mostrado solidarios ante esta difícil situación, enviando mensajes de apoyo y deseando una pronta recuperación para el joven aficionado.