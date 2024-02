Alerta naranja y amarilla por tormentas en provincias limítrofes a Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy un alerta de nivel naranja por tormentas severas para el norte de Santa Fe, a la vez que rige un alerta amarillo por tormentas que pueden ser fuertes en localidades de Misiones, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.También rige un alerta naranja por temperaturas extremas por calor para el norte de Misiones, en las ciudades de Eldorado, Iguazú, y las zonas bajas de General Manuel Belgrano y Montecarlo, donde se esperan máximas de 36 grados.El alerta naranja por calor implica un "efecto moderado a alto en la salud" y advierte que las temperaturas "pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas", indicó el SMN.Para esa zona, el SMN prevé tormentas acompañadas por fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, intensas ráfagas y abundante caída de agua en cortos períodos.Se estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 90 milímetros (mm), pudiendo ser superados en forma puntual.El nivel naranja implica "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", por lo que el organismo nacional recomendó a la población afectada permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse lejos de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.Además, pidió que, en caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo; evitar circular por calles inundadas o afectadas; y si hay riesgo de que el agua ingrese en las viviendas, cortar el suministro eléctrico.Por tormentas de menor intensidad, se encuentra vigente un alerta amarillo para todo el territorio de las provincias de Misiones, Corrientes, Jujuy y Tucumán.El nivel amarillo también comprende al extremo este de Chaco; al sudeste de Santiago del Estero; y al centro de Salta, según se indica en el mapa del sistema de alerta temprana elaborado por el SMN.El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, y podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos con valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.El alerta amarillo refiere a "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", precisó el SMN.Entre las recomendaciones, el organismo aconsejó no sacar la basura; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.