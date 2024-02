Matanza de perros: habrían sido envenenados mediante carne con agroquímico

Foto: Matanza de perros Crédito: El Litoral de Corrientes

Los investigadores de la matanza de un centenar de perros, ocurrida en la localidad correntina de Mburucuyá, revelaron que hallaron restos de carne adulterada con un agroquímico, con lo que se descartó que el envenenamiento de los animales haya sido accidental.



"Las intoxicaciones no eran por fumigaciones, sino porque en el barrio, en la calle tiraron carne con el veneno", dijo el médico veterinario Sebastián Guastavino, al referirse al caso de aproximadamente 100 mascotas que murieron por intoxicación aguda, entre el 27 de enero y los últimos días en Mburucuyá.



El veterinario indicó que los casos que debió atender, al igual que otros tres profesionales que residen en esa comunidad, "no eran producto de fumigaciones a una quinta, ni nada por el estilo, sino que hay una persona que envenenaba carne y salía y tiraba en la vía pública".



Desde el 27 de enero hasta la actualidad decenas de mascotas murieron con síntomas de haber tomado contacto con un agroquímico utilizado para el desmalezamiento de cultivos y presumen que se trata de un aditivo prohibido por su alto nivel tóxico.



Se trata de una matanza que tuvo como escenario al barrio Hipódromo de la localidad distante 154 kilómetros de la capital correntina, pero que alcanzó a residentes de otros puntos de la comunidad, incluso, a dos personas que debieron ser hospitalizadas.



"Los dueños de estas mascotas tomaron contacto con el agente tóxico al intentar reanimar o salvar de alguna manera a sus animales, como por ejemplo con maniobras de RCP y por esa razón también debieron ser asistidos", explicó Guastavino.



Por estos hechos, un grupo de damnificados radicó una denuncia en sede policial, al mismo tiempo que se puso en conocimiento del caso a organizaciones no gubernamentales, dedicadas al cuidado animal y ambientalistas de Corrientes. (Télam)