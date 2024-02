Subieron otro 15% los pasajes interurbanos: valores para ir hacia 45 localidades

y ya acumula un aumento del 30% para lo que va del año.“A partir del viernes, todas las tarifas provinciales registraron un aumento del 15%; no así los destinos nacionales, que se mantienen en sus precios desde diciembre”, comunicó ael responsable de boleterías de El Práctico, José María Aguiar.En ese sentido, el boletero confirmó que, a causa de las subas de precios,. “Fue bastante pronunciada la baja de pasajeros”, reafirmó y mencionó el caso de estudiantes y docentes.“Es que las subas impactan en el bolsillo de la gente, que cada vez viaja menos. La Terminal está totalmente vacía y los coches a Seguí, por ejemplo, que van con pasajeros que viajan todos los días, este mediodía, salió con dos pasajeros”, evidenció Aguiar. Y comparó: “Los coches a Tucumán y Bahía Blanca, que son viajes largos, salen con la mitad de su capacidad”.Consultado al boletero por laentre las distintas empresas que ofrecen los mismos destinos, explicó: “El Práctico ofrece un servicio a Bahía Blanca que pasa por Rosario y a Rosario sale 5.000 pesos; es un servicio que, en su mayoría, emplean los estudiantes porque es barato en comparación con otros lados”. Y agregó:; se favorece la empresa, porque salva ciertos gastos, y favorece a los estudiantes”.De acuerdo a lo que fundamentó,, “pero no todas las empresas tienen ese criterio”. “A Retiro, el cochecama sale 21.000 pesos, que está promocionado hace más de dos meses y no ha registrado aumentos”, ejemplificó.En ese sentido, Aguiar refirió laque experimenta el sector. “La temporada comenzó bien, pero con la devaluación se terminó en enero. Una familia, lamentablemente, no puede viajar”, indicó y expuso: “Viajaron los que compraron sus boletos por anticipado en los primeros días de diciembre cuando se lanzaron a la venta los pasajes a los destinos turísticos, pero los que no lo lograron, prácticamente, no viajaron”.accedió al detalle depara los servicios en coche semicama:Cerrito $3.500Hasenkamp $5.2000Pueblo Brugo $5.200Hernandarias $6.300Alcaraz $7.500Piedras Blancas $7.500Bovril $8.600Santa Elena $9.200La Paz $10.900Conscripto Bernardi $11.300Federal $13.000San Salvador $14.900Feliciano $16.400San Jaime $20.200Colón $18.400Concordia $18.800Federación $23.200Villaguay $10.600Villa Elisa $18.000Chajarí $26.400Victoria $8.000Urdinarrain $12.500Gualeguay $14.900Larroque $17.300Gualeguaychú $20.300Aldea María Luisa $2.000Crespo $2.900Ramírez $4.800Aranguren $5.300Hernández $6.400Nogoyá $8.000Lucas González $9.500Rosario del Tala $12.000Basavilbaso $13.800Concepción del Uruguay $18.400Oro Verde $900Colonia Ensayo $1.000Sauce Montrull $1.800La Picada $2.000Diamante $3.000Villa Urquiza $3.000Villa Libertador San Martín $3.700Seguí $4.100Colonia Nueva $2.300El Pingo $4.300