Nenito está grave tras contraer Síndrome Urémico Hemolítico: recomendaciones

Un nene de dos años se encuentra internado en grave estado en un centro de salud de la ciudad bonaerense de La Plata tras contraer Síndrome Urémico Hemolítico, una enfermedad que se transmite principalmente por verdura, frutas o carne contaminadas que fueron mal cocidas.El menor está internado desde hace una semana en el Hospital de Niños y la familia pide donantes de sangre, mientras que crece el temor tras la confirmación de la muerte de tres niños en Córdoba por esta enfermedad.El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) es una enfermedad grave, caracterizada por el daño agudo de los riñones, asociado a alteraciones en las células de la sangre.La misma se produce por una bacteria de la familia escherichia coli y afecta particularmente a niños, ancianos y aquellos que, por padecer otras enfermedades, tienen su sistema inmunológico deprimido."Los papás no saben cómo fue, pero los médicos les dijeron que es una bacteria de la comida", informó un familiar al medio 0221, que también confirmó que al menor le hicieron diálisis.Con el conocimiento de los tres menores fallecidos en lo que val de 2024, desde la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) lanzaron una campaña para dar información sobre la enfermedad.Desde la SADI señalan que se trata de una enfermedad que genera preocupación en la cartera sanitaria y que, por este motivo, el objetivo de la campaña es "detectar, prevenir y proteger".: la bacteria puede encontrarse en la superficie de la carne cruda y sus jugos, y de la carne picada y alimentos preparados con ella como hamburguesas, albóndigas, arrollados de carne, salame, y chorizos.: lechuga, repollo, espinacas, coles, brotes de soja y alfalfa y otros vegetales que se consumen crudos. Frutas sin lavar en especial las rastreras.elaborados a partir de ella, en especial los quesos blandos poco estacionados.: la bacteria puede encontrarse en la superficie de cualquier alimento debido a su contaminación a través de las manos de quien lo prepara o consume, de utensilios o de alimentos crudos contaminados (ver contaminación cruzada).puede estar contaminada con STEC, cuando no proviene de una red y no recibe un tratamiento adecuado o las conexiones no son seguras., por lo que si se muestran estos indicios hay que consultar inmediatamente al centro de salud u hospital.En tanto, como medidas de prevención que pueden adoptarse, los expertos indican que hay que cocinar completamente las carnes, especialmente las preparaciones con carne picada.A su vez lavarse las manos con abundante agua segura y jabón después de hacer algo. También limpiar cuidadosamente frutas y verduras.Otras de las cuestiones a las que se hace hincapié es lavar con abundante agua y detergente las tablas y utensilios que se usaron para la carne cruda y la verdura.Además, hay que mantener limpios las esponjas y trapos, así como también tener las superficies limpias y desinfectadas.Separar las carnes crudas de los alimentos cocidos y los listos para consumir. Otra de las cuestiones es utilizar diferentes tablas para picar y cortar carnes crudas, verduras y alimentos listos para consumir.Por último, recomiendan mantener la cadena de frío en todos los alimentos. (NA)