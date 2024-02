Una guía rápida en la compra de cualquier celular

Pantalla

Comprar un celular es para muchos una elección a ciegas. Uno solo elige un modelo sin fijarse en mucho más que la marca y alguna descripción vaga de sus características.Sin embargo, cuando uno está un poco más informado se abre la posibilidad de hacer una compra mucho más inteligente al ver celulares en oferta Es por eso que en esta oportunidad les traemos una guía rápida sobre las características esenciales que tiene que tener un equipo.Empecemos con la pantalla. No son pocos los usuarios que ven en la pantalla un fuerte punto de compra. Esto tiene sentido, ya que después de todo su calidad afecta prácticamente todo lo que hagamos con el equipo.Al juzgar la pantalla de un teléfono tenemos que fijarnos en dos cosas: su resolución y la tecnología de pantalla.La resolución nos dice cuántos píxeles puede reproducir como máximo la pantalla. Los píxeles son las pequeñas partes de una imagen, por lo que mientras más haya más nítida va a ser.Pero además del número de píxeles tenemos que tener en cuenta la densidad de píxeles, es decir, que tantos píxeles hay por cada pulgada. Para esto, solo tenemos que dividir el número de píxeles por el tamaño de la pantalla.Por otra parte, tenemos a la tecnología de la pantalla. Esto influye en muchas más cosas que el número de píxeles. Entre ellas podemos mencionar la calidad del color, la profundidad del contraste, el brillo máximo y otros detalles más técnicos.No vamos a meternos en el hilado fino de las distintas tecnologías, pero simplemente vamos a hacer un ranking de las más populares de los celulares en oferta : Quedó desactualizado con el tiempo, pero no es mala, solo es que existen opciones mejores.: Muchos equipos económicos la tienen, no está mal.: Una de las opciones premium. Acá hay un salto de calidad desde el LED.: Aunque sin duda son mejores que las OLED, el cambio no es tan notorio.Pasemos ahora al desempeño, una de las partes fundamentales de cualquier equipo. El desempeño o la velocidad no solo influyen en qué tipo de aplicaciones se van a poder correr, sino también en la fluidez en la que funcione el equipo.Aunque no todos los usuarios necesitan un modelo súper rápido, realmente sería difícil que les saquen provecho, una buena velocidad es necesaria para una experiencia de usuario satisfactoria.La velocidad depende principalmente de dos cosas: la memoria RAM y el procesador. Acá tampoco vamos a entrar en detalles, porque se vuelve bastante más complejo, así que les ofrecemos un pantallazo general.La memoria RAM nos dice que tanta información puede procesar el equipo al mismo tiempo. Esta es importante tanto para el multitasking como para un buen desempeño general. 4 GB de RAM es lo mínimo necesario para un desempeño realmente fluido, con 6GB esto mejora un poco, pero más de eso no suele haber mejores notas, salvo para los teléfonos gamer.Pasemos ahora al procesador. Este es el encargado de trabajar con la información del equipo, por lo que es una pieza fundamental. Más allá del modelo puntual de procesador, lo ideal es fijarse en dos cosas: el número de núcleos y la velocidad de reloj.Un procesador está hecho de núcleos, mientras más núcleos, mejor va a ser el equipo en el multitasking y en su desempeño general. Entre los 4 y los 8 núcleos vamos a tener un buen procesador, pero mientras más mejor.Por otro lado, la velocidad de reloj nos dice qué tan rápido es trabajada la información dentro del núcleo. Alrededor de 2.0 GHz debería bastar.Para finalizar tenemos la cámara. Al revisar la cámara de un equipo hay tres cosas a tener en cuenta: el zoom, la resolución y los tipos de lente.: Se mide en megapíxeles, y varía según cada lente. Siempre hay que fijarse en la resolución del lente principal. Lo mínimo aceptable para un teléfono de gama media son 50 MP.: Las cámaras modernas cuentan con varios lentes especializados. Mientras más, mejor. Lo ideal es que tenga al menos un lente panorámico, un lente macro y uno micro, más allá del principal.: Hay dos tipos de zoom, el digital y el óptico. El óptico siempre es mejor, ya que permite acercar físicamente a la imagen antes de tomarla, por lo que no se pierde calidad.