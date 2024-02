Jubilados: PAMI informó cómo acceder a los medicamentos gratis en marzo

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) busca que los jubilados y pensionados que no puedan pagar los medicamentos con el descuento habitual puedan acceder al beneficio de los medicamentos gratis. En marzo, los adultos mayores que cumplan con tres requisitos podrán iniciar el trámite para acceder a esta medida.



Desde la obra social otorgan la "cobertura del 100% de los medicamentos ambulatorias (hasta 4 prescripciones) para los afiliados que no puedan pagar el importe con el descuento habitual, por razones sociales".



Los requisitos para acceder



Según indican en la página oficial de PAMI, los jubilados y pensionados afiliados deberán cumplir con los siguientes requisitos para poder acceder al beneficio:



-Tener un ingreso menor o igual a 1,5 haberes previsionales mínimos.

-No tener más de un inmueble, ni poseer un auto de menos de 10 años, aeronaves o embarcaciones de lujo.

-No estar afiliados a un sistema de medicina pre-paga



Asimismo, aclaran que si la persona no cumple con estos requisitos para acceder al subsidio social, pero gasta el 5% o más de sus ingresos en medicamentos, puede solicitar la vía de excepción para situaciones especiales. Para esto, se le pedirá un informe social y médico.



De cumplir con los requisitos, PAMI informó que el trámite lo pueden realizar los jubilados y pensionados, un apoderado y/o un familiar. Para ello, es necesario presentar la siguiente documentación:



-Documento Nacional de Identidad.

-Receta de la medicación solicitada, emitida por médica/o de cabecera o especialista con el diagnóstico que da origen a la prestación, en forma detallada o con codificación de la CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión).

-Declaración jurada.

-En caso de necesitar más de cuatro medicamentos por subsidio social, deberá también presentar un formulario de medicamentos completo.



El trámite se puede realizar de forma presencial en una agencia de PAMI o de forma online a través de un celular, tablet o computadora. En el caso de elegir la primera opción, recomiendan sacar turno previamente para una mejor atención.