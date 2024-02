Con brillo, color y espuma, las comparsas desfilaron en los corsos de Gualeguay

Desfile de comparsas

Video: Sambá Verá inauguró el corsódromo de Gualeguay

Declaraciones de pasistas de Sambá Verá

La palabra de la reina de Sambá Verá

Video: Sí - sí fue la segunda comparsa protagonista de los corsos de Gualeguay

Testimonios del público

Video: Niños, jóvenes y adultos dialogaron con Elonce sobre el valor de los corsos de Gualeguay

Gualeguay vivió la última noche de los corsos al ritmo de Sambá Verá, Sí – sí y K’rumbay, que desplegaron todo su brillo en el corsódromo, que cuenta con 450 metros de pasarela y un espacio para 16 mil espectadores.recorrió el evento con móviles en vivo, en el marco de “Nuestras Fiestas”, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos y la región.En primer lugar, la comparsa Sambá Verá comenzó con su show. Representante del Club Barrio Norte, se destaca cada noche por su espíritu carnavalesco, brillo y diversión. Se consagró campeona del corso de Gualeguay 2022.Una bailarina comentó que “la temática de este año es la contaminación, basado en la naturaleza. Por tal motivo, cada sección de la comparsa va representada por animales e insectos. Es la primera vez que participo y es hermoso. Los chicos trabajan todo el año para los trajes y le ponen mucha dedicación”.En tanto, Melania, vistiendo un traje de mosca, señaló: “Es el segundo año que participo y estoy enloquecida por la alegría que tiene el carnaval, es lindo disfrutarlo tanto desde adentro como de afuera".A su vez, Dinora, vestida de langosta, contó: “Bailé hace como 14 años, este año me inscribí y salí todas las noches. Nos motiva a bailar la alegría de la gente y la comparsa".Asimismo, Gastón, vestido de maestro de sala, apuntó: “Al principio me daba vergüenza, pero a medida que fueron pasando los años, no me imagino un verano sin carnaval. Hace 26 años que participo de manera consecutiva".Camila Vecchio de 29 años, reina de Sambá Verá, indicó: “Para mí, formar parte de esta comparsa lo es todo porque desde 2007 que desfilo. Mi abuelo era presidente del club cuando empecé a salir y tengo a toda mi familia que me acompaña todas las noches"."Este año tuvimos la salvedad de que solo se compitió por el puesto de reina y hoy conoceremos a la soberana 2024. Por lo que tengo entendido, se evalúa la actitud, el desplazamiento, el vestuario y la delicadeza”, agregó.En segundo turno, hizo su especial presentación la comparsa "Sí - sí" que se fundó en 1979, siendo la de mayor antigüedad y cantidad de títulos de los corsos de Gualeguay. Actualmente, cuenta con 289 integrantes, de los cuales 50 son de batería, 30 de banda y el resto son bailarines. En 2024, con motivo de cumplir 45 años, presentaron un espectáculo que trató sobre las pasiones.Una niña comentó que estaba bien equipada para pasarla bien en los corsos: “Tengo un pomo y 20 mil pesos”. Además, acotó que los aerosoles de espuma tienen un valor de $2.000.Naomi y Lautaro, oriundos de Buenos Aires, expresaron que “estuvimos diez días en Tandil y otros diez en Gualeguay”.Susana, oriunda de Hurlingham, afirmó: “Es la primera vez que vengo. Mi hija nos invitó”. Bautista, lleno de espuma, aseguró que el corso “es muy lindo”.Un hombre, en cambio, aclaró que “es la primera vez que vengo y me parece espectacular el escenario y todo. Estoy muy contento”.Fernando llegó desde Santa Cruz y afirmó que la propuesta fue sugerida por los gualeyos: “Los conocidos acá te dicen ‘vamos a los corsos’ y es la primera vez que vengo a uno de estos”.“Estamos de festejo, se recibió un amigo de ingeniero”, sostuvo un hombre. Una joven expresó que los corsos son los mejores porque “el que viene siempre vuelve”. Además, el grupo de amigos sostuvo que “la gente es el verdadero show de este carnaval”.Otra joven eligió Sambá Verá como la mejor comparsa porque tiene mucha “alegría”.