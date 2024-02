Gualeguay vivirá su última noche de carnaval: Elonce transmitirá en vivo

Gualeguay se prepara para la última noche de su carnaval y Elonce transmitirá en vivo este sábado en el marco del segmento “Nuestras Fiestas”, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.



Además de disfrutar de toda la alegría el brillo y color característico de esta gran fiesta, el Corso de Gualeguay coronará a su Reina, una vez finalizado el recorrido de la tercera comparsa.



Conforman el espectáculo tres comparsas, K-arumbay, Sambá Verá y Sí- sí; con más de 200 artistas en escena, plumas, brillo y ritmo de batucada.



Este Corso, se diferencia del resto de los carnavales entrerrianos por ser participativo, es decir, que el público no es sólo espectador sino que también forma parte del espectáculo. Otros de los particulares atractivos es el “Juego con espuma” y la posibilidad de fotografiarse con los integrantes de las comparsas, que forma parte de la identidad del corso más divertido del país.

El espectáculo se puede disfrutar en el Corsódromo Municipal, donde se incorporaron nuevas ubicaciones vip y un nuevo sector de miradores para aumentar la capacidad del espacio.



La boletería abrió este viernes y se vendieron todas las ubicaciones, especialmente en tribuna. Las entradas se pueden adquirir, no obstante, para quienes no tienen ubicación, a través de corso.gualeguay.gob.ar.



Hasta las 00 de este viernes fueron anticipadas, con un precio de $3.000 para mayores; $2.500 para niños y el seguro $2.000. A partir de este sábado ya es General, con un valor de $5.000; $4.000 y $2.500 respectivamente.