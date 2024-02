Persiste el calor: cuándo llegaría el sistema frontal que bajaría la temperatura

Las altas temperaturas y el elevado contenido de humedad siguen siendo los principales protagonistas en la mayor parte del país, pero esto comenzará a cambiar con la llegada de un importante sistema frontal.



Paraná atraviesa jornadas calurosas desde algunos días y se espera que hoy no sea la excepción, Precisamente para este jueves se prevé una máxima de 33 °C y cielo con algunas nubes.



Para este día se espera que comience a desplazarse un sistema frontal frío desde el norte de la Patagonia y la porción sur de la región Pampeana que estará asociado al desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad.



Según el Servicio Meteorológica Nacional (SMN), en la región, el viernes se producirá el arribo de algunas lluvias, que no serían de extrema preocupación.



La inestabilidad no solo generaría un cambio de clima con el ingreso de una masa de aire frío, sino que también se espera ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y el descenso de la temperatura hasta los 27ºC.