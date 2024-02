Lolo continúa “esperando su ángel donante” y se recupera de otra intervención

Hablemos de donación pediátrica

Aspectos económicos y apoyo comunitario

Lorenzo, conocido cariñosamente como Lolo, está a punto de cumplir dos años en marzo, pero su vida ha estado marcada por una lucha constante contra una cardiopatía compleja congénita que lo mantiene en emergencia nacional, a la espera de un trasplante de corazón. Ante esta difícil situación, sus padres, Valentina González y Juan Pablo Accursi, emprendieron una campaña de concientización sobre la donación pediátrica, mientras comparten la difícil travesía que están enfrentando y el estado actual de su hijo.En una entrevista exclusiva con Elonce, Juan Pablo Accursi expresó: “La campaña se trata de concientización del trasplante pediátrico, que no siempre está en tema arriba de la mesa de las familias y es tan importante”. Por su parte, Valentina González agregó: “Lolo ya pasó por tres cirugías de corazón y a principios de año nos dijeron que iba a tener que ser intervenido de nuevo para que él pueda seguir esperando su corazón en mejores condiciones”.El proceso de recuperación de Lolo no ha sido fácil.Valentina explicó: “La cirugía salió bien, pero tuvo un postoperatorio muy complejo del cual ahora estamos saliendo bien. Todavía sigue internado en terapia intensiva, pero recuperando fuerzas”.Consultados sobre cómo han enfrentado el difícil postoperatorio como padres, Juan Pablo compartió: “Fue duro. Tenemos la fortuna de que donde está Lolo internado podemos acceder las 24 horas, y nos dividimos con las abuelas para estar siempre con él”. Además, añadió: “Lo duro del post fue queA pesar de los desafíos, la familia se aferra a la esperanza y agradece el apoyo recibido. Valentina expresó: “Estamos cansados pero muy felices de que está saliendo adelante, que ya vuelve a sonreír yJuan Pablo y Valentina destacaron la importancia de hablar sobre la donación pediátrica y la difícil decisión que enfrentan los padres en momentos de tragedia. Juan Pablo señaló: “Un dato muy importante que radica en la donación de órganos pediátrica es que son ambos padres los que deben decir que sí al momento en que les informan de la muerte del hijo. Es muy difícil estar preparado y nadie se puede imaginar que te digan eso, entoncesLa campaña de concientización liderada por la familia Accursi-González no solo busca apoyar a Lolo, sino también crear conciencia sobre la importancia de la donación de órganos pediátrica, que puede salvar la vida de muchos niños que están en lista de espera. Como Juan Pablo enfatizó:Al abordar la cuestión de cómo afrontan los gastos del tratamiento, Juan Pablo compartió con: “Desde agosto del año pasado nos tuvimos que venir a vivir a Buenos Aires, era una condición para que Lolo entre en emergencia nacional, vivir cerca del hospital donde se haga el trasplante, y en Argentina solo en dos lugares se realizan trasplantes de corazón para alguien tan chiquitito”.En esta línea, agregó: “Valentina tuvo que dejar el trabajo hace un tiempo y yo tengo la gran fortuna de que en el trabajo donde estoy nos acompañan, nos bancan a Lolo, a mí y a la familia, y nos dan el espacio”. En cuanto a la cobertura de la obra social, Juan Pablo destacó: “Nunca hemos tenido un problema, cubre el hospedaje aquí en Buenos Aires”.Juan Pablo también resaltó el apoyo invaluable de la familia y la comunidad: “Con el apoyo enorme de la familia, donde las abuelas están siempre al pie del cañón, y también el acompañamiento de un montón de gente que, conociéndonos o no, nos manda un mensaje si necesitamos algo, en qué pueden ayudar”.Asimismo, señaló el impacto positivo de la difusión en redes sociales: “Un montón de gente se ha sumado a esto, a replicar historias en Instagram para que el caso de Lolo se dé a conocer”. Para finalizar, ejemplificó: “Tuvimos la suerte de que Lionel Scaloni se unió a la campaña y se sacó una foto, y después de eso, subimos más de dos mil seguidores que se informaron y opinaron sobre la información que subimos. Eso es lo que le pedimos a la gente, que se tome un minuto de su tiempo, que replique su historia no solo por Lolo sino por los muchos chicos que están a la espera”.